Buts et temps forts d’Augsbourg

Le Bayern a concédé sa deuxième défaite en Bundesliga après avoir perdu à la WWK Arena face à Augsbourg (2-1), qui se battent pour ne pas reléguer dans les places de relégation et qui n’avait additionné que deux victoires avant d’affronter cette douzième journée.

Augsbourg

Gikiewicz ; Gummy, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen (Gruezo, 74′); Caligiuri (Framberger, 58′), Maier, Dorsch (Moravek, 74′), Iago ; Zeqiri (Córdova, 82′), Hahn (Jensen, 82′).

Bayern Munich

Neuer; Pavard (Nianzou, 87′), Upamecano, Lucas Hernández, Richards (Davies, 52′) ; Sabitzer (Musiala, 52′), Goretzka; Gnabry, Müller, Sané (Choupo-Moting, 69′) ; Lewandowski.

Buts

1-0 M. 23 Pedersen. 2-0 M. 36 Hahn. 2-1 M. 38 Lewandowski.

Arbitre

Daniel Siebert. TA : Hahn (45′), Framberger (79′), Weinzierl (90′) / Lucas Hernández (45′).

Incidents

Journée 12. WWK Arena. 30 660 spectateurs.

L’équipe de Julian Nagelsmann, qui a subi son premier revers du parcours à l’extérieur de l’Allianz Arena, reste en tête. Mais ils peuvent perdre l’avantage sur le Borussia Dortmund que s’il gagne son match contre Stuttgart samedi, il n’aura qu’un point de retard.

Le Bayern a payé son mauvais départ et quand il a voulu réagir, il est tombé sur l’inspiration du but polonais Rafal gikiewicz qui a soutenu son équipe avant l’avalanche munichoise, accentuée en seconde période.

Ce était une Une victoire historique a été remportée par l’équipe de Markus Weinzierl qui n’avait pas battu le Bayern depuis 2015 et ce succès était sur la bonne voie à la 23e minute lorsqu’un centre latéral d’un brésilien Iago a été intercepté par la défense du champion. Le rejet est tombé aux pieds de Mads Pedersen, qui, à la volée, a battu Manuel Neuer.

Aucune réaction du Bayern et d’Augsbourg, poussés par leur enthousiasme et leur ordre, a prolongé son avance après avoir arraché le ballon à Marcel Sabitzer. Iago centre à nouveau sur l’aile gauche. Andre Hahn est apparu et a dirigé le deuxième pour Augsbourg.

Il accélère le champion d’Allemagne qui referme les distances peu après, en 38. Un coup de Benjamin Pavard et un centre de Thomas Muller ont suffi à Robert Lewandowski accrochera le ballon et marquera un but.

La seconde moitié était un monologue de visite. Un harcèlement du Bayern sur la surface d’Augsbourg qui est resté debout grâce à l’ordre. L’équipe de Munich a mal joué. Il a cherché l’égalisation avec insistance mais sans équilibre et l’équipe locale a atteint son objectif.

La défaite laisse en l’air l’avantage en tant que leader du Bayern, Rival de Barcelone en Ligue des champions. Augsbourg sort de la descente dans laquelle il était plongé en début de journée.