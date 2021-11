Buts et temps forts de Rennes

11/07/2021 à 22:54 CET

Si le plan de l’Olympique Lyonnais était de suivre les traces du PSG, leurs projections ne pourraient pas être plus fausses. Le Stade rennais prolonge son ascension en Ligue 1 de France en les battant au stade Roazhon Park, les laissant même hors de la zone européenne.

REN

LYO

Rennes

Gomis; Traoré (Assignon, 87′), Omari, Aguerd, Meling ; Bourigeaud (Sulemana, 73′), Santamaria, Tait, Majer (Ugochukwu, 90′) ; Laborde (Guirassy, ​​90′), Terrier (Truffert, 73′).

Lyonnais

Lopes; Dubois, Boateng, Denayer, Emerson ; Mendès, Guimarães (Slimani, 46′), Caqueret ; Ekambi (Cherki, 82′), Paquetá, Aouar.

Buts

1-0 M. 45 Laborde. 2-0 M.51 Traoré. 3-0 M. 76 Truffert. 4-0 M. 83 Truffert. 4-1 M. 90 Paquetá.

Arbitre

Benoît Bastien. TA : Santamaria (25′), Omari (34′) / Guimarães (40′), Slimani (51′).

Incidents

13e journée. Roazhon Park. 29 778 spectateurs.

L’équipe de Bruno Genesio a porté sa séquence de matchs à sept sans perdre. Quatre victoires et un nul résument leurs derniers matchs. Il fait déjà partie de la zone haute du classement avec la deuxième place de Lens à portée de tir.

Le Stade rennais a débloqué le match au bord de la mi-temps. C’était un objectif clé sur le point de terminer la première mi-temps. Dans un corner jeté par Benjamin Bourigeaud il était dirigé par Gaetan Laborde qui a battu Anthony Lopes.

La bonne dynamique de l’équipe locale s’est poursuivie autour des vestiaires, lorsque le Malien Hamari Traoré a profité d’un ballon lâche à l’intérieur de la surface pour étendre l’avance de Rennes à 51.

La peinture du hollandais Peter Bosz a été désarmée et sans réaction. Et le Stade rennais a définitivement condamné le choc avec les deux buts d’Adrien Truffert ; le premier à une passe de Flavien Tait en 76 et le second sept minutes plus tard pour établir la victoire.

Dans le temps additionnel, une faute commise par Nayef Aguerd dans la surface a entraîné un penalty pour Lyon qui a transformé le Brésilien. Lucas Paqueta pour compléter le score final.