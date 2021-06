Buts et temps forts du match amical Pays-Bas – Ecosse (2-2)

02/06/2021 à 23:53 CEST

.

Pays Bas souffert pour faire match nul (2-2), contre un Écosse en proie à des blessés, dans une amicale où l’équipe de Frank de Boer fait plusieurs erreurs impardonnables en retour et raté Virgile van Dijk.

HOL

ESC

Pays Bas

Krul; Dumfries, Timber (Berghuis, 69′), De Vrij (L. De Jong, 85′), De Ligt, Wijndal (Van Aanholt, 69′); De Roon, Wijnaldum (Gravenberch, 31′), Frenkie de Jong (Klaassen, 31′) ; Weghorst (Promes, 69′) et Memphis.

Écosse

Gordon ; Tierney (McKenna, 69′), Hendry, Cooper (Gallagher, 61′), Robertson (Taylor, 69′) ; Armstrong, McGregor, Turnbull (Gilmour, 81′) ; Forrest (Fraser, 61′), Dykes (Nisbet, 61′) et Christie.

Buts

0-1 M. 11 Henri. 1-1 M. 17 Memphis. 1-2 M. 64 Nisbet. 2-2 M. 89 Memphis.

Arbitre

Vitor Ferreira (Portugal). TA : De Ligt (42′).

Incidents

Match amical joué au stade de l’Algarve.

La centrale de la Liverpool il a observé depuis les tribunes les erreurs successives de la défense néerlandaise. Le sélecteur Frank de Boer vous devrez le peaufiner au maximum dans la semaine et demie qui vient pour éviter de vous ridiculiser dans le Eurocoupe. Le « Clockwork Orange & rdquor; il a été sauvé de l’embarras grâce à deux buts de Memphis Depay, le deuxième au bord du coup de sifflet final.

De Boer a introduit quelques surprises dans le onze de départ, alors qu’il mettait l’avant Wout Weghorst, qui n’a porté le maillot orange que quatre fois, et a fait ses débuts en tant que défenseur Jurrien Charpente. De même, il a opté pour un 5-3-2, un dessin qu’il n’a guère utilisé l’année dernière.

Sous les bâtons était Tim Krul, gardien de but de la Norwich Ville qui est contesté avec Maarten Stekelenburg le titre de l’Eurocup. Le gardien de but du Valence Jasper Cillessen, exclu du tournoi continental en raison de sa contagion par le covid-19.

Frenkie de Jong Oui Georginio Wijnaldum ils n’ont joué que la première demi-heure de jeu, quelques changements que l’entraîneur avait prévenus avant le match afin de ne pas les surcharger. Lorsque le « Clockwork Orange & rdquor; attaqué, De Jong il est resté quelques mètres derrière pour sauvegarder sa position, un rôle plus défensif que celui habituellement affiché au Camp Nou.

Écosse pour sa part, il est apparu à l’amiable sans cinq de ses hommes habituels, –Maréchal, O’Donnell, Hanley, McGinn Oui Adams-, qui a séjourné à Alicante, la ville où se concentre la sélection pour la Eurocoupe. Steve Clarke a fait un 4-3-3 sur l’herbe, a fait ses débuts le milieu de terrain de David Turnbull celtique et laissé sur le banc Scott McTominay, du Manchester Uni, déjà Gamelle Gilmour, du Chelsea, puisque les deux ont joué la semaine dernière respectivement la finale de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions

Le premier objectif de Écosse C’était à cause d’une erreur flagrante de Pays Bas sur un coup de pied de but. Krul servi court et la pression des attaquants forcé Matthijs de Ligt se débarrasser du ballon avec une longue passe qui Payer ne pouvait pas contrôler. La balle est tombée dans les bottes de Hendry et l’avant du celtique, d’un coup bas, il bat Krul.

il désespérait De boer du groupe, que l’échec du leur n’a pas été expliqué. Ce n’était pas la seule fois que le “Orange& rdquor; eu des problèmes en partant avec le ballon joué. Les lignes avancées des attaquants écossais, ajoutées à l’imprécision de la défense, ont fait perdre plusieurs ballons aux seconds.

Heureusement pour le sélectionneur des Pays-Bas, la réaction de ses hommes a été quasi instantanée. Six minutes après le but écossais, Georginio Wijnaldum il a brisé la ligne défensive écossaise avec une déviation et a repris une passe aérienne. Payer, depuis le bord de la surface, il ne l’a pas laissée rebondir et a terminé d’une volée du gauche à la base du poteau, dans une belle exécution qui a ajouté les tableaux au tableau d’affichage.

La deuxième partie a commencé comme la première, avec Les pays Faible possession de balle dominante mais sans créer d’occasions dangereuses. Après 60 minutes, Clarke Il a introduit un triple changement avec lequel il a frappé la marque.

L’origine du deuxième objectif de Écosse était en contre-attaque. Andy Robertson il a accéléré sur l’aile gauche à toute vitesse et a poussé le ballon dans la petite zone, où ils auraient dû être De Roon ou alors De Lumière. A sa place se trouvait l’avant-centre Kevin Nisbet, qui n’était pas sur le terrain depuis deux minutes, et qui a marqué avec plaisir.

Le but a servi pour que les « Oranje & rdquor; sortir les griffes. C’était d’abord un coup de Payer, puis un autre de Quincy Promes puis un autre de Va Aanholt ce qui a forcé le gardien Gordon à mettre une bonne main. La sevilliste Luuk de Jong Il est entré pour les cinq dernières minutes, bien qu’il n’ait pas obtenu de prix.

Quand il sembla que la rencontre était résolue, Payer a fait un autre des siens. L’Ecosse a causé une faute inutile à la limite de la surface et à l’avant de la Olympique de Lyon s’est occupé du coup franc d’un bon coup de fil du côté où il était Gordon, mais le gardien a fait la statue. Le 2-2 s’est hissé au tableau d’affichage et a évité l’embarras des Pays-Bas, qui devront se dépêcher de corriger leurs erreurs avant le début de l’Eurocup.