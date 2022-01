Buts et temps forts du match Chelsea – Chesterfield (5-1) FA Cup.

01/08/2022 à 20:40 CET

X. Serrano

Chelsea prend la FA Cup très au sérieux.Le champion d’Europe en titre a fait ses débuts en coupe avec une raclée retentissante contre lui. Chesterfield (5-1), de la cinquième division anglaise. Werner, Hudson-Odoi, Lukaku Oui Christensen ils ont quitté le match vu pour condamnation avant la pause. Ziyech signé le penalty ‘main’ déjà dans le deuxième acte et Asante inscrit le but d’honneur des visiteurs dans la dernière ligne droite.

CHE

SCH

Chelsea

Bettinelli ; Christensen (Baker, 58′), Sarr, Hall ; Hudson-Odoi (Barkley, 66′), Saúl Ñíguez, Kovacic (Loftus-Cheek, 46′), Pulisic (Vale, 58′); Ziyech, Werner; et Lukaku (Havertz, 46′).

Chesterfield

Loche ; Kerr, Gunning (Grimes, 60′), Croll ; King (Miller, 46′), Weston, Oyeleke (Maguire, 72′), Whittle ; Kellerman (Asante, 66′), Tshimanga et Khan (Mandeville, 46′).

Buts

1-0 M. 6 Werner. 2-0 M. 18 Hudson-Odoi. 3-0 M. 20 Lukaku. 4-0 M. 39 Christensen. 5-0 M. 55 Ziyech (plume). 5-1 M. 80 Asante.

Arbitre

Jarred Gillet. TA : Saúl Ñíguez (8′) / Roi (29′),

Incidents

Match joué à Stamford Bridge devant 39 795 spectateurs correspondant au troisième tour de la FA Cup.

Le onze de départ de Thomas tuchel a révélé que l’entraîneur allemand n’entendait pas laisser de place à la surprise. Au-delà des débuts en équipe première du troisième gardien de but Marcus Bettinelli, signé cet été, et l’équipe des jeunes de 17 ans salle Lewis, la loge londonienne a sauté sur la pelouse de Stamford Pont avec un onze plein de gros titres.

Christensen, Hudson-Odoi, Kovacic, Pulisique, Werner, Lukaku… Une accumulation de talents qui a rapidement anéanti les espoirs des humbles Chesterfield, qui a commencé le jeu avec l’enthousiasme de quelqu’un qui veut écrire l’histoire. Cependant, le script de la réunion a suivi des chemins moins romantiques.

le Chelsea il a fallu six minutes pour ouvrir le score. Kovacic Il a commencé en puissance dans son propre terrain et, après un galop rapide, a ouvert sur l’aile droite pour le tir de Ziyech. Loche, le gardien visiteur, a repoussé le tir mais Werner a capturé le rebond dans la petite surface et a ouvert le score sans opposition.

Pas de place pour la réaction Hudson-Odoi a prolongé l’avance de Londres à la 18e minute. Le joueur anglais a tracé une diagonale de l’aile gauche et parallèle à la surface avant de lâcher une main droite ajustée au long bâton de Loche. Rien ne pouvait faire le gardien, vendu par le marquage inexistant de sa défense.

Lukaku, qui avait pardonné quelques coups francs à l’intérieur de la surface, a signé la phrase deux minutes plus tard dans une action qui a démontré le courage de la débutante salle. L’équipe de jeunes a combattu un ballon qui semblait être en possession de l’adversaire, manquant à nouveau de tension, et a placé un centre de la ligne du bas que le Belge n’a eu qu’à pousser dans la petite surface.

Avec lui Chesterfield cassé le Chelsea il dominait à volonté et sans précipitation, trouvant facilement le quatrième but avant la pause. Loach a raté un tir centré de salle Oui Christensen, attentif dans la zone, se dirigea vers le bas des mailles.

Tuchel profité du passage dans les vestiaires pour se reposer Lukaku Oui Kovacic, mais les nouveaux Havertz Oui Loftus-joue ils ont insufflé une énergie renouvelée dans le cadre de Londres. le Chelsea Il appuya à nouveau sur l’accélérateur et termina bientôt la victoire avec le cinquième but de la nuit, le travail de Ziyech à partir de onze mètres.

Malgré le fait que le Tuchel profité d’occasions pour étendre encore son avance, c’était le Chesterfield qui a réussi à marquer dans les dernières minutes du match au délire des supporters visiteurs. Asante, qui n’avait qu’à pousser un rebond dans la surface, se souviendra de la cible pour toujours.