Buts et temps forts du Pays de Galles

12/06/2021 à 17h36 CEST

L’équipe du Pays de Galles a résisté, malgré un Gareth Bale très gris, à toutes les attaques suisses. Il a conservé le jeu de passes de Kieffer Moore et Danny Ward arrête pour sauver un match nul 1-1 lors de ses débuts contre la Suisse. Les Helvètes étaient en tête grâce à leur figure du jour, Breel Embolo, mais n’ont pas pu s’imposer malgré leurs tentatives répétées.

FILLE

ISU

gallois

Salle; Roberts, Rodon, Mepham, Davies ; Morrell, Allen, Ramsey (Ampadu, 90′) ; Bale, Moore, James (Brooks, 75′).

Suisse

Sommer ; Elvedi, Schar, Akanji ; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez ; Shaqiri (Zakaria, 65′) ; Embolo, Seferovic (Gavranovic, 84′).

Buts

0-1 M. 49 Plongeur. 1-1 M. 74 Moore.

Arbitre

Clément Turpin (France). TA : Moore (47′) / Schar (30′), Mbabu (63′).

Incidents

Jour 1. Olympique de Bakou. 30 000 téléspectateurs.

Dès les premières étapes du jeu, le plan de Robert Page, l’entraîneur intérimaire nommé par la Fédération après le scandale de l’entraîneur Ryan Giggs, a été remarqué. Le bloc gallois a attendu dans son propre champ pour essayer de frapper le compteur avec rapidité, étant un mur pour une Suisse qui s’est payée au tir lointain pour faire peur.

En fait, dans la première partie, la plus claire était pour les Britanniques. Une tête de Moore a conduit à l’intervention spectaculaire de Sommer, qui s’est étiré de tout son long pour le faire sortir. Ward a également travaillé dans son but pour dégager les tirs de Xhaka et Seferovic. En raison des gardiens et du manque de sagesse, les zéros régneraient à la mi-temps.

Le tremblement de terre est venu dans la deuxième partie, et celui qui a fait bouger les choses était Embolo. L’attaquant suisse a sauté dans la seconde moitié déterminé à blesser les terrains de Ward. Et même pas cinq minutes s’écoulèrent après la reprise alors qu’il chantait déjà la première. Le corner de Shaqiri a été précis à la tête de l’attaquant suisse électrique, qui a battu le gardien de but “dragon”.

Avec le désavantage en plus, Wales a dû activer le changement de script. Bale a pris beaucoup plus de contact avec le ballon, et Ramsey s’est mis en mode pilote aux côtés de Joe Allen pour tenter l’égalisation. Embolo a cherché les coutures à l’arrière, mais ne l’a pas atteint. Les hommes de Page ont riposté. Une tête de Moore au centre de Morrell a brisé la résistance de Sommer. 1-1 et un quart d’heure pour finir.

Et tout était vécu, surtout dans la région galloise. Gavranovic est entré pour Seferovic et, à sa première touche, l’a envoyé pour sauver. Mais le VAR a prévenu sa position avancée, appelez que Turpin a répondu. Ward a montré un autre paradón pour contrecarrer le doublé d’Embolo. Et, grâce à ses mains, le Pays de Galles a sauvé l’égalisation.