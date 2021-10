Buts et temps forts Espagne – France

10/10/2021 à 22:56 CEST

Jordi Gil – Milan (Envoyé spécial)

La France a remporté la deuxième édition de l’UEFA Nations League en battant une France qui était en remorque et a gagné sans le mériter. Oyarzabal avait fait le plus difficile en dépassant l’Espagne, mais un but de Benzemza et un dernier but de Mbappé dans un hors-jeu qui semblait libre, ils ont quitté l’équipe sans le titre.

ESP

FRA

Espagne

Unai Simón, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso, Busquets, Rodri (Fornals, 84′), Gavi (Koke, 74′), Ferran Torres (Merino, 84′), Oyarzabal et Sarabia (Yeremy, 60′)

La France

Lloris, Pavard (Dubois, 79′), Koundé, Varane (Upamecano, 42′), Kimpembe, Theo Hernández, Tchouameni, Pogba, Griezmann (Veretout, 91′), Benzema et Mbappé

Buts

1-0, Oyarzabal (63′) ; 1-1, Benzema (65′) ; 1-2, Mbappé (80′)

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Laporte (85′) / Pogba (46′), Koundé (54′)

Incidents

San Siro, 35 000 spectateurs

Luis Enrique ne déçoit jamais et a réservé deux surprises. L’interpellé Eric Garcia est entré dans l’axe central, tandis que Rodri renforçait le médullaire. Le milieu de terrain de City était à l’intérieur à gauche, donc Luis Enrique a gardé le 4-3-3. Sa mission principale était d’arrêter Pogba et d’assurer une bonne circulation du ballon.

Le début a été difficile. La France a poussé haut et a récupéré dans le champ opposé. Le Rouge ne s’est pas froissé et Gavi, surtout, a été énergique couper les avances françaises. Cependant, Benzema a trouvé un espace pour se tenir seul avant Unai Simón, mais il a beaucoup rétréci dans son dribble vers le gardien et Azpilicueta a dégagé la passe en retour.

Une occasion très claire, bien que l’Espagne a réussi qu’elle n’ait pas de continuité. L’équipe petit à petit il s’étirait avec Ferran Torres, remis de son malaise, en référence à la sortie à droite. La première occasion espagnole est partie de ses bottes avec une mauvaise définition de Sarabia.

Duel Gavi-Pogba

La sélection imposait son jeu, reprenait le ballon, même si elle manquait de punch. Le jeu s’est déroulé sans encombre jusqu’à la zone des trois quarts, où la France a imposé sa puissance pour arrêter l’offensive. Les manigances de Gavi étaient le principal espoir à la lisière de la zone. Sa confiance en lui l’a même amené à quitter Pogba et à générer de sérieux ennuis.

La domination espagnole ne pouvait pas être mise en danger au-delà un long coup franc tenté par Marcos Alonso sans conséquences.

L’Espagne se rendit au stand avec la conviction qu’ils avaient ligoté les Gaulois, mais qu’il leur fallait plus en attaque. L’équipe a monté la pression et il y a eu des récupérations intéressantes. Dans l’un d’eux, Sarabia est allée dans la surface et le manque de finesse au centre a condamné le jeu.

Fin effrénée

La sélection était en jeu et cela a également conduit à des espaces derrière le dos. Un arraché de Pogba a cassé les lignes, Mbappé et Benzema conjuguent rapidement et Théo, dans la belle frappe, touche la barre transversale.

Une peur énorme qui a été compensée par une longue balle de Busquets vers Oyarzabal, qui a remporté le poste à Upamecano et a marqué d’un tir croisé. Un grand objectif et une joie pourtant éphémère. Presque dans l’action suivante, Benzema a inventé un pas de vis sur la place et remettre les tables.

La France s’est réveillée avec le but contre et surtout Kylian Mbappé. La bête s’est réveillée et a feint de faire deux actions avant la troisième, très au bord du hors-jeu, affronte Unai Simón et battre bas.

Un coup contre lequel l’Espagne a résisté avec courage et puis le Lloris est apparu. Le gardien vétéran a sorti deux mains prodigieuses d’Oyarzabal et Mikel Merino pour tenir les Français. La Roja a été lancée dans une tornade, avec Unai Simón incorporé dans les coins, mais il n’était plus possible de forcer l’extension.