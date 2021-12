Buts pour Mohamed Salah, Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Cristiano Ronaldo avant la nouvelle année

Les fans ont eu droit à un Boxing Day rempli de buts, mais l’action de la Premier League ne s’arrête pas là car nous voyons d’énormes matchs cette semaine avant le Nouvel An.

Man City a passé le jour de Noël en tête du classement et y restera jusqu’en 2022 après leurs énormes victoires récemment.

Cristiano Ronaldo pourrait être la clé du match de Man United contre Burnley plus tard cette semaine

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils des matchs de ce week-end…

Leicester contre Liverpool

Leicester a subi une lourde défaite 6-3 aux mains des leaders de la ligue Man City dimanche et affrontera les deux meilleures équipes trois fois en une semaine.

Les Foxes ont affronté Liverpool la semaine dernière en quart de finale de la Coupe EFL et ont pris une avance de deux buts au début, mais ont finalement perdu aux tirs au but après un égaliseur dramatique au dernier souffle de Takumi Minamino.

Cela signifie également que l’équipe de Brendan Rodgers a concédé neuf buts en seulement deux matchs et qu’elle aura encore du mal à affronter une équipe de Liverpool qui a marqué gratuitement.

L’équipe de Jurgen Klopp a marqué un nombre incroyable de buts grâce à Mohamed Salah et Diogo Jota marquant plus que de nombreuses équipes à un stade aussi précoce.

Ils seront favorisés pour repartir ce soir et remporter une victoire cruciale pour les maintenir dans la course au titre.

Chelsea contre Brighton

Les deux équipes reviennent après avoir gagné le lendemain de Noël et les visiteurs avaient désespérément besoin de leur victoire sur Brentford, mais affrontent une autre nuit difficile contre l’opposition de l’ouest de Londres.

Chelsea a battu Aston Villa dimanche après-midi, mais ce n’était pas aussi convaincant que les victoires précédentes.

L’équipe de Steven Gerrard a pris les devants avant que deux pénalités ne scellent l’accord pour Chelsea de chaque côté d’un but de Romelu Lukaku.

Les Blues sont invaincus contre Brighton en Premier League et n’ont perdu qu’une seule fois contre les Seagulls dans leur histoire en FA Cup en 1933.

Brighton a perdu six de ses huit derniers matches et n’est pas bien soutenu pour produire un résultat choc contre une équipe à la poursuite des rêves de titre.

Thomas Tuchel a réussi à faire marquer tous ses joueurs quelle que soit leur position et brièvement Reece James a été leur meilleur buteur, mais maintenant Lukaku est vraiment revenu de blessure, il représente une énorme menace.

Brentford contre Man City

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées dans l’élite, c’était lors de la saison 1937/38 et ce sera la première rencontre entre elles depuis 1997 toutes compétitions confondues.

Ce match rare oppose les leaders de la ligue à une équipe nouvellement promue qui s’en sort bien en milieu de tableau.

Les Bees ont bien commencé leur campagne mais ont subi de nombreuses défaites depuis.

La formation londonienne a réussi à remporter des victoires contre Arsenal et West Ham et a même tenu Liverpool à un match nul dans un thriller de six buts en septembre.

Il s’agit peut-être de leur test le plus difficile à ce jour, mais après un calendrier chargé ce mois-ci, ils affrontent une équipe qui a marqué 23 buts rien qu’en décembre.

Pep Guardiola n’a fait aucun prisonnier avec des performances récentes gagnant 7-0 contre Leeds, 4-0 contre Newcastle, puis battant Leicester 6-3.

Les Citizens ont pris une avance de 4-0 contre les Foxes le lendemain de Noël et devraient commencer à un rythme soutenu cette semaine, tous leurs joueurs se relayant pour marquer les buts.

Man United contre Burnley

Les Red Devils n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 13 derniers matchs de Premier League contre Burnley en remportant huit et quatre nuls.

Cette défaite a cependant eu lieu à Old Trafford en janvier 2020, mais les deux parties seront très différentes face à face jeudi soir.

Les Clarets sont en difficulté cette saison et sont fermement engagés dans une bataille de relégation n’ayant gagné qu’une seule fois.

Burnley n’a pas joué depuis leur match nul et vierge contre West Ham et sera désespéré d’utiliser leurs matchs en main pour les propulser hors de la zone de largage redoutée.

Mais United sera après les trois points après avoir fait match nul avec Newcastle lundi soir.

Mason Greenwood et Edinson Cavani ont marqué lors de ce match plus tôt cette année lorsqu’ils ont gagné 3-1 contre l’équipe de Sean Dyche.

Cavani a également aidé à sauver un point contre Newcastle et pourrait figurer à nouveau, mais Cristiano Ronaldo devrait marquer un autre but important à Old Trafford, car la star portugaise fera probablement partie du onze de départ.

Cristiano Ronaldo a déjà marqué des buts très importants pour United cette saison

