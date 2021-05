Butter Breaks de BTS enregistre le premier jour de streaming de Spotify

Le nouveau single «Butter» de BTS est sorti le vendredi 21 mai et n’a pas perdu de temps pour devenir le plus grand début de chanson de l’histoire de Spotify. La piste disco-pop très attendue a enregistré 11,042 millions de flux Spotify dans le monde le premier jour, battant le record de la journée d’ouverture de la plate-forme, qui était auparavant détenu par Ed Sheeran et Justin Bieber «I Don’t Care» (10,977 millions le 10 mai 2019 ).

«Butter» a fait ses débuts à la deuxième place du classement mondial Spotify, derrière le succès d’Olivia Rodrigo «Good 4 U» (12,192 millions), qui est en tête du classement mondial depuis lundi.

«Butter» a récompensé BTS avec sa meilleure performance Spotify en une journée par une énorme marge. Leur précédent plus haut est venu l’été dernier avec le dynamite Dynamite, qui a fait ses débuts avec 7,778 millions de flux mondiaux et 1,824 million de flux Spotify américains.

Les superstars de la K-Pop le succès ne se limite pas non plus à Spotify. Au cours du week-end, YouTube a confirmé que le clip officiel de «Butter» avait établi un nouveau record absolu sur 24 heures avec 108,2 millions de vues, dépassant leur propre record de 101,1 millions de vues pour «Dynamite» dans les 24 premières heures. Le groupe détient désormais les places d’enregistrement n ° 1 et n ° 2 des débuts musicaux de tous les temps sur 24 heures sur YouTube. » «Butter» est la deuxième chanson, après «Dynamite», à être interprétée entièrement en anglais par le groupe, dont la première langue est le coréen.

Mais les fans ayant une préférence pour les produits physiques ne sont pas négligés. Butter sortira sur un single et une cassette de 7 ″ en édition limitée.

Les sensations pop sud-coréennes qui se vendent massivement ont interprété «Butter» pour la première fois aux Billboard Music Awards le 23 mai. Lors de ces prix prestigieux, BTS a été nominé pour le meilleur artiste social, le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste des ventes de chansons, et chanson la plus vendue. En fin de compte, le groupe a remporté les quatre prix. Pour la cinquième année consécutive, BTS a été nominé et a remporté le prix du meilleur artiste social. Cette année, ils ont été nominés pour le prix voté par les fans aux côtés de BLACKPINK, Ariana Grande, SB19 et SEVENTEEN.

