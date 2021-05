“Butter” de BTS bat les records de diffusion de 24 heures sur Spotify et YouTube

Le nouveau single de BTS, «Butter», a battu le record du premier stream de 24 heures sur Spotify et YouTube.

BTS a réussi à accumuler 20,9 millions de flux mondiaux, battant «I Don’t Care» de Justin Bieber. Dans le classement global de Spotify, “Butter” s’est classé deuxième derrière “Good 4 U” d’Olivia Rodrigo.

Le groupe K-pop a également battu son propre premier record de streaming sur YouTube établi en 2020 avec «Dynamite». “Butter” a atteint 113 millions de vues à minuit vendredi, établissant le record de la plus grande première musicale sur YouTube. La première performance de BTS de «Butter» aux Billboard Music Awards du dimanche soir a aidé ce nombre à continuer de croître.

BTS a remporté des prix pour le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste de vente de chansons et le meilleur artiste social. Le meilleur artiste social est un prix préféré des fans, il n’est donc pas surprenant que le groupe soit arrivé en tête.

«Les BillBoard Awards sont bien sûr une étape très significative, importante et significative pour nous», a déclaré Suga à Variety. «Le fait que nous ayons été nominés dans quatre catégories n’est pas facile, bien sûr. C’est un grand honneur », ajoute Jungkook. «Cela fait un an que ‘Dynamite’ est sorti, et je pense que cela montre que la chanson est toujours aimée par beaucoup de gens, et cela nous rend vraiment heureux.

BTS est le premier acte entièrement sud-coréen à dépasser le Billboard Hot 100 avec «Dynamite». Leur deuxième single en anglais, «Butter», devrait s’appuyer sur cet élan alors que la K-pop a pris d’assaut le monde ces dernières années.

Qui a commencé la K-pop?

Bien que BTS soit le visage du succès pour beaucoup de ceux qui ne connaissent pas bien la musique pop coréenne, ils ne sont pas révolutionnaires. On attribue à Seo Taiji and Boys la modernisation de la scène de la musique pop en Corée du Sud avec leur tube «Nan Arayo (I Know)». Dans le documentaire YouTube «K-pop Evolution», le producteur Hong Jong Ho déclare: «La musique pop coréenne est divisée en« avant et après »les débuts de Seo Taiji and Boys.»

L’ère moderne de la K-pop est attribuable au groupe de garçons HOT en 1996. Leur nom signifie Highfive of Teenagers et SM Entertainment a créé le groupe en interrogeant les lycéens sur leurs parties préférées de la musique pop. Les informations ont été utilisées pour sélectionner manuellement les membres du groupe afin de les transformer en idoles adolescentes.

HOT est souvent défini comme le premier groupe de garçons K-pop formel en raison de la façon dont ils ont été créés. De nombreuses stars de la K-pop suivent une formation rigoureuse. Le label de BTS, Big Hit Music, n’a été lancé qu’en 2005, bien après le succès de K-op. Mais cela a aidé K-pop à atteindre un nouveau public grand public.