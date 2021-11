Buttigieg explique comment la Maison Blanche peut défaire le racisme intégré aux infrastructures américaines

La confiance de l’Amérique dans le président Joe Biden et vice-président Kamala Harrisle rendement au travail de s’effondre rapidement. Selon un nouveau sondage national de USA TODAY/Suffolk University, le taux d’approbation du président Biden s’élève à 38%. Et les chiffres sont pires pour le vice-président Harris, qui a obtenu une approbation de travail de 28%.

Le président américain Joe Biden s’exprime aux côtés du vice-président Kamala Harris lors d’une conférence de presse dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 6 novembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Samuel Corum/.)

Un autre sondage de CNN révèle que 58% des personnes interrogées estiment que le président Biden ne prête pas attention aux problèmes les plus importants.

Malgré ces faibles chiffres, la Maison Blanche espère avoir remporté une victoire avec l’adoption du projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars qui répondra également à diverses promesses de campagne Biden-Harris d’équité et d’égalité.

Secrétaire américain aux transports Pete Buttigieg a signalé lundi lors d’une apparition à la conférence de presse de la Maison Blanche que de nombreux projets financés par l’Infrastructure Investment and Jobs Act stimuleraient l’économie, créeraient des emplois et répareraient une grande partie des infrastructures américaines en ruine et vétustes.

TheGrio a posé une question de la salle de briefing au secrétaire Buttigieg sur la façon dont l’administration envisage de mettre en œuvre son initiative Justice40, qui vise à garantir qu’au moins 40% de l’investissement fédéral global dans le climat et l’énergie propre aille aux communautés défavorisées.

« Le principe de Justice40 pour moi est qu’au moins 40% des investissements verts dans ce projet de loi iront au profit des communautés qui sont surchargées ou surchargées et incertaines. La première partie consiste donc à définir les investissements éligibles », a déclaré le secrétaire Pete Buttigieg au Grio.

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg s’adresse à la presse lors d’un briefing avec la secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, le 8 novembre 2021. (Photo: TheGrio)

Buttigieg a ajouté que la Maison Blanche « examine les opportunités commerciales, les emplois vont être créés, les entreprises qui auront une chance de concourir pour les opportunités commerciales qu’elle crée. Cela aussi, je pense, est un élément très important de l’équité ici qui est dans l’esprit de la justice 40. »

Une partie du plan d’infrastructure physique consiste à concevoir certaines des routes, autoroutes et autoroutes qui ont été construites avant le milieu des années 1960 avec l’intention de séparer les collectivités.

Buttigieg a souligné qu’il était toujours choqué par la surprise de nombreuses personnes que certaines des routes du pays aient été construites à des fins raciales. Buttigieg s’est entretenu avec le Grio en avril sur la façon dont le racisme est littéralement intégré à certaines infrastructures des États-Unis.

« Eh bien, si vous êtes à Washington, on me dit que l’histoire de cette autoroute a été construite aux dépens des communautés de couleur de la région de DC. Il y a des histoires et je pense que Philadelphie et Pittsburgh [and] à New York… Robert Moses a vu à travers la construction de nombreuses autoroutes », a déclaré Buttigieg à l’époque.

Le secrétaire Buttigieg a expliqué au Grio lors de la conférence de presse de lundi comment le gouvernement pourrait aider à réparer les dommages causés aux infrastructures existantes dans les communautés de couleur.

« Cela va varier selon la communauté et nous devons écouter », a déclaré le secrétaire Buttigieg. « Parfois, c’est vraiment le cas qu’un viaduc s’est déroulé d’une certaine manière qui est si dangereuse, qu’il doit descendre et peut-être être enterré. »

Un panneau de construction est vu alors que les travailleurs construisent le «Pont de signature», remplaçant et améliorant une intersection routière très fréquentée aux I-95 et I-395 le 13 avril 2021 à Miami, en Floride. États-Unis (Photo de Joe Raedle/.)

Il existe cependant d’autres options judicieuses pour remédier à cette situation.

« Nous ne voulons pas ici imposer une réponse unique. Mais quand nous sommes sur les sécurités, par exemple, en regardant cela, un, nous avons vu la vision locale de la façon dont ils veulent dépasser ces divisions. Et ces idées locales sont prises très au sérieux alors que nous essayons de respecter l’esprit de cette loi », a ajouté le secrétaire.

Et plus tard dans le briefing dirigé par l’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre, la question des droits de vote était un autre sujet qui a été abordé lundi. Le président Biden a déclaré lors d’une mairie de CNN à Baltimore le mois dernier qu’il traiterait de l’obstruction systématique et de la législation sur les droits de vote longtemps retardée après l’adoption des projets de loi sur les infrastructures.

« Nous sommes frustrés comme tout le monde, surtout à ce sujet. Et donc le président va continuer à exprimer ses inquiétudes, continuer à se battre pour s’assurer que nous abordons vraiment la question du droit de vote, en particulier avec tous ces textes de loi qui [have been proposed] à travers le pays », a déclaré Jean-Pierre.

L’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre (Photo de Sarah Silbiger/.)

La semaine dernière encore, Martin Luther King III a été arrêté devant la Maison Blanche avec environ 60 autres manifestants du droit de vote. Quoi de plus, Joe Madison, animateur de radio et ancien membre du conseil national de la NAACP, a annoncé lundi qu’il participait à une grève de la faim jusqu’à ce que les protections des droits de vote soient adoptées au Congrès. On ne sait pas quand le président abordera la question de l’obstruction systématique, qui est un obstacle majeur à l’adoption de la loi sur la liberté de vote et de la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis.

Malgré plusieurs tentatives pour amener les projets de loi au Sénat américain pour débat avant un vote, les républicains ont utilisé l’obstruction systématique pour empêcher la législation d’aller de l’avant.

« [President Biden] considère qu’il s’agit d’une question très importante qui doit être abordée. Et donc il va continuer à le faire », a déclaré Jean-Pierre depuis le podium de la conférence de presse. « Il a fait ça quand il était en Pennsylvanie. Il en a parlé. Il le fait quand il a des conversations avec des membres du Congrès, quand il a eu des conversations avec des leaders des droits civiques sur la façon d’aller de l’avant et comment s’assurer que nous protégeons le droit de vote.

