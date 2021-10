Buttigieg : les problèmes de la chaîne d’approvisionnement « se poursuivront l’année prochaine »

par Pam Key, Breitbart :

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré dimanche sur « L’état de l’Union » de CNN que les sauvegardes de la chaîne d’approvisionnement dans les ports américains « se poursuivraient l’année prochaine ».

L’ancre Jake Tapper a déclaré: «Nous constatons une perturbation de la chaîne d’approvisionnement causant tout, des prix plus élevés à des attentes plus longues pour les produits. Moody’s prévient que ces perturbations de la chaîne d’approvisionnement, entre guillemets, » s’aggraveront avant de s’améliorer « , sans citer. Les Américains doivent-ils se préparer à ce que cela empire avant que cela ne s’améliore ? »

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Buttigieg a déclaré: «Certainement, de nombreux défis que nous avons rencontrés cette année se poursuivront l’année prochaine. Mais il y a des mesures à court et à long terme que nous pouvons prendre pour faire quelque chose à ce sujet. Une partie de ce qui se passe n’est pas seulement du côté de l’offre. C’est du côté de la demande. La demande est hors des charts.

Tapper a déclaré : « De nombreuses entreprises américaines, en particulier les petites entreprises, comme vous le notez, ont du mal à faire face. Une solution possible, le président Biden levant les tarifs de l’ancien président Trump sur la Chine pour essayer d’apporter un certain soulagement. Ce n’est pas une panacée, mais cela pourrait apporter un certain soulagement. Le président Biden le fera-t-il ?

Buttigieg a déclaré: «Chaque idée est prise au sérieux. Ce que nous faisons actuellement, c’est nous concentrer sur les opérations elles-mêmes. Beaucoup d’Américains pourraient être surpris d’apprendre que nos ports ne fonctionnent généralement pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons obtenu des engagements pour changer cela. Le président a annoncé que les ports de LA et de Long Beach – Long Beach pilotaient cela depuis quelques semaines. Ensemble, ces deux ports représentent 40 % de notre trafic de conteneurs. Ils vont maintenant 24h/24 et 7j/7. Ce n’est pas une chose simple à faire du jour au lendemain. C’était un gros engagement. »

Lire la suite @ Breitbart.com

Lien source