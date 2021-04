Si vous vous demandez ce qui se passerait si ce président du corps étudiant blanc de la classe supérieure, vous connaissez celui qui a utilisé vos frais d’activité pour payer les pistes cyclables sur le campus, était en fait responsable d’une bureaucratie fédérale, ne cherchez pas plus loin que notre Secrétaire aux transports Pete Buttigieg.

Le journaliste de CNN, DJ Judd, a partagé une vidéo qui semble montrer une équipe d’agents des services secrets déchargeant le vélo de Buttigieg de l’arrière d’un SUV, puis au moins deux SUV le suivant alors qu’il monte le vélo et se rend à la Maison Blanche.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, s’est rendu à vélo à la Maison Blanche pour la réunion du Cabinet d’aujourd’hui, semble-t-il. pic.twitter.com/XfYRB3COqm – DJ Judd (@DJJudd) 1 avril 2021

Vraisemblablement, l’endroit où Buttigieg monte le vélo est plus proche de sa destination que de sa maison ou de son bureau au ministère des Transports, qui est à environ trois miles de la Maison Blanche.

Buttigieg a été aperçu à cheval dans la capitale depuis qu’il a rejoint l’administration Biden et en a reçu la couverture médiatique flatteuse attendue.

Les secrétaires de cabinet @bikeshare sont également à la maison du travail. Une personne qui semble être @SecretaryPete roulant à travers Navy Yard tout à l’heure: pic.twitter.com/CmMS9psCQu – Michael Stratford (@mstratford) 25 février 2021

Bien sûr, avoir deux VUS blindés en remorque pendant que vous vous rendez au travail à vélo ne réduit certainement pas votre empreinte carbone, mais au moins, il semble que vous vous en souciez, n’est-ce pas?

Alors que «faire du vélo pour aller au travail» d’une manière qui n’est ni un trajet plus court ni plus respectueux de l’environnement est extrêmement à la marque pour un maire de la ville du millénaire devenu consultant McKinsey, il résume également parfaitement le rôle des bureaucrates de DC: Devise le chemin le plus cher et le plus compliqué pour accomplir une tâche simple, le tout pour l’optique.