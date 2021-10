Button : Ce fut une journée assez brûlante pour Max

Il semble que les protagonistes du titre de Formule 1 de cette année n’aient pas pu attendre le jour de la course pour reprendre leurs querelles, et qu’ils aient participé au FP2 du Grand Prix des États-Unis 2021, quelque chose que Jenson Button a abordé.

Le champion de F1 2009 est en mission pour Sky Sports F1 à Austin pour la course de ce week-end et a donné son avis sur l’escarmouche que Lewis Hamilton et Max Verstappen ont eue lors de la FP2 vendredi.

Verstappen a déclaré à Sky F1 l’incident: « Nous étions tous alignés pour faire notre tour, donc je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas. »

Le Néerlandais était clairement frustré en qualifiant Hamilton d' »idiot stupide » et en lui faisant le salut du majeur, avant d’interrompre ses simulations de qualification.

Button pense que l’irritation du leader du championnat était justifiée, surtout lorsqu’il était clair pour tout le monde que le duo Mercedes disposait d’une voiture pratique sur le Circuit des Amériques, tandis que Red Bull rattrapait son retard.

« Ce fut une journée assez brûlante pour Max, pour être juste », a-t-il déclaré à Sky F1. «Je pense qu’il y a un peu de frustration qui monte.

« Dans cet incident [with Hamilton], il n’a pas pu faire son tour, puis il a eu du trafic avec des pneus neufs pendant deux tours d’affilée », a expliqué Button. «Je sais ce que ça fait, mais c’est la façon dont vous vous contrôlez après cela.

« J’espère que l’équipe va s’asseoir avec lui, le calmer, afin qu’il puisse se concentrer sur FP3. »

Le vainqueur du Grand Prix à 15 reprises a ensuite analysé comment les deux équipes se sont affrontées en termes de longs runs et de simulations de qualification.

« Les courses étaient très similaires et je pense qu’en qualifications, elles seront assez similaires », a-t-il révélé. “Chéco [Perez] fait un grand tour; Lewis a été plus rapide mais son tour n’a pas été autorisé car il est parti au virage 19, et nous ne savons pas ce que Max aurait pu faire.

« Je pense que les quatre de tête, les deux Mercedes et les deux Red Bull, vont se battre pour la pole position, c’est ce que nous voulons tous », a prédit Button.

Depuis leur dernière chute en Italie, Hamilton et Verstappen n’ont pas été à proximité de la piste avec le Néerlandais obtenant une pénalité moteur en Russie, tandis que le Britannique a pris la sienne en Turquie.

Si rien d’inattendu ne se produit, ces deux-là devraient courir depuis des positions proches de la grille ce week-end, et si leur incident FP2 doit se passer, gardez les yeux ouverts pour des courses intéressantes dimanche.

