Button : je pense que ce sera Lewis

Comme tous les fans de Formule 1, Jenson Button est fasciné par cette passionnante saison 2021, la finale du Grand Prix d’Abou Dhabi décidera du titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, le champion du monde 2009 prédisant courageusement que son ancien coéquipier fera l’affaire.

C’est au fil du temps pour le Clash of the Titans de F1 sous les projecteurs étincelants d’un circuit Yas Marina remanié, beaucoup plus rapide et plus racé.

Le calcul pour le titre Hamilton-Verstappen est très simple : celui qui bat l’autre sur la ligne dimanche, marquant des points, sera champion du monde de F1 2021 ; cependant, s’ils abandonnent tous les deux ou ne marquent pas de points, Verstappen sera le champion.

S’adressant à Daily Mail avant la confrontation pour le titre du siècle, Button est ravi de la perspective: «C’est une saison folle. Je veux dire que vous ne pourriez pas le scripter, si Hollywood s’emparait de cette saison de F1 et l’écrivait comme ça, vous ne le croiriez pas. Vous diriez : Oh, c’est trop tiré par les cheveux.

La querelle entre Hamilton et Verstappen a des nuances de la grande rivalité entre Ayrton Senna et Alain Prost qui s’est terminée plus d’une fois en larmes, notamment lorsque le Brésilien a sorti le Français à Suzuka en 1990 pour remporter le titre.

La même chose pourrait se produire ce week-end, les fans de F1 se demandant si Max fera de même avec Lewis lors du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Je ne pense pas qu’aucun de ces gars veuille mettre l’autre dans le gravier et mettre fin à la course

Button pense que Senna-Prost a écrit dessus : « C’est définitivement là-haut. Tout le monde se souviendra d’Ayrton et Alain et de leur rivalité et c’était une rivalité très ardente et des incidents se sont produits qui ont empêché les deux voitures de finir, qui étaient plus intentionnels que des accidents comme c’est le cas avec Lewis et Max.

« Tant que ça reste des accidents, je pense que nous aimons cette rivalité et je ne pense pas qu’aucun de ces gars veuille mettre l’autre dans le gravier et mettre fin à la course, ce qui est bien. Je pense qu’ils veulent tous les deux gagner sur la bonne voie. Ils sont tous les deux extrêmement talentueux.

Button est bien placé pour faire ces remarques, car il était coéquipier de Hamilton, 36 ans, chez McLaren : « J’ai été aux côtés de Lewis pendant trois ans donc je connais son talent et je pense qu’il a évolué depuis aussi. En termes de maintenant, il est plus arrondi en tant que pilote.

Quant à Verstappen, 24 ans, contre qui Button a couru pendant deux saisons, il a déclaré : « La seule chose qui m’a un peu surpris avec Max, c’est qu’il a fait plus d’erreurs que ce à quoi je m’attendais. Il repousse les limites comme il ne peut pas le croire, surtout sur une piste comme celle de l’Arabie saoudite. »

En route pour Djeddah, Verstappen a mené Hamilton de huit points au classement. Lors des qualifications samedi dernier, il avait la pole position dans le sac, mais en a trop fait dans le dernier secteur et a chuté ; dans la course, il était deuxième.

Par conséquent, ce qui aurait pu être un départ en tête est devenu troisième sur la grille, derrière Mercs et les inquiétudes pour Red Bull, tout au long de la course, que l’impact n’endommage pas quelque chose qui se manifesterait au cours des 50 tours.

Une fois la poussière de Djeddah retombée, le résultat est que l’écart de points dans la course du championnat des pilotes de F1 2021, entre Max et Lewis, est désormais réduit à zéro avec un à faire.

Ils ont tous les deux fait plus d’erreurs que je ne le pensais cette année

Pression inutile à un moment inopportun pour Red Bull ; Button a rappelé samedi soir à Djeddah : « Les deux premiers secteurs de son tour de qualification étaient en feu. Ils l’étaient vraiment, mais le dernier secteur a juste montré une petite erreur là-dedans, s’insinuant.

«Je pensais que cette erreur lui avait coûté à peu près le championnat, mais non, il a quand même terminé deuxième et vous allez à égalité des points jusqu’à la dernière course. Ils ont tous les deux fait plus d’erreurs que je ne le pensais cette année, mais cela vous montre juste quand vous êtes sous pression.

Quelque chose que Button sait trop bien, car sa propre campagne victorieuse en F1 avait ses propres écueils et pièges, se souvient-il : « J’ai ressenti de la pression lorsque j’ai remporté le championnat en 2009 et cela a nui à quelques-uns de mes résultats.

« Cela montre que même les meilleurs au monde font des erreurs lorsqu’ils sont sous pression et c’est ainsi qu’ils vont gérer cela avant la dernière course. »

Hamilton a remporté trois victoires consécutives, le Brésil de la mi-grille, dominé au Qatar et a survécu aux manigances pour gagner en Arabie la dernière fois. Trois d’affilée et un quatrième dans son esprit. Bien sûr, Mercedes a fourni des mises à jour utiles et a gardé le meilleur de son stock de PU pour la fin.

Hamilton n’a pas manqué de puissance de feu dans la dernière ligne droite de ce titre, remportant les trois derniers d’affilée

Button a poursuivi: «Je pense que Lewis a le dessus. Je pense qu’il conduit très bien. Pour revenir dans les deux dernières courses, il a fait un excellent travail, mais la voiture de Mercedes fonctionne également très bien.

« C’est le meilleur moment de la saison pour eux. Au début de cette saison, ils étaient en retrait, mais ils ont énormément amélioré leur jeu depuis Silverstone et je pense qu’ils ont le dessus », a expliqué Button.

Les mésaventures saoudiennes de Red Bull leur ont coûté cher ; Abandon de Sergio Perez et deuxième place pour Verstappen, contre première et troisième pour les garçons Mercedes. Les Bulls ont été battus et se dirigent vers Yas Marina poursuivant un écart de 28 points par rapport à leurs rivaux.

Mais avec Honda qui améliore considérablement son jeu, c’est la première année qu’une autre équipe défie la puissance de Mercedes dans cette ère turbo-hybride du sport.

Lewis essaie toujours de comprendre Max en tant que pilote

Button a souligné: «Ce sont les deux meilleures équipes de la décennie. Deux équipes fantastiques, deux pilotes très talentueux et je pense que si c’est Lewis qui gagne, oui, je pense que ce sera probablement son meilleur.

« C’est la saison la plus chargée de tous les temps et je pense qu’il essaie toujours de comprendre Max en tant que pilote. Je ne pense toujours pas qu’il comprenne bien où Max va se mettre dans un coin ou ceci ou cela, ce qui est génial.

« Il doit réfléchir un peu plus que comprendre quelqu’un comme Nico [Rosberg] ou Sébastien Vettel. C’est définitivement mélangé au championnat et je pense que si Lewis gagne celui-ci, oui, c’est probablement son meilleur championnat.

Et mettant son argent là où sa bouche est, Button a rendu son verdict: « C’est la première fois que je dis réellement qui, selon moi, va le gagner, et je pense que ce sera Lewis. »

Pour que la prédiction de Jenson se réalise, Hamilton doit battre Verstappen à Yas Marina dimanche soir, quoi qu’il en soit et, bien sûr, un DNF ou aucun score pour Lewis signifierait que Max sera champion.

Un autre moment extrêmement dramatique dans la bataille pour le titre Verstappen/Hamilton 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2 – Formule 1 (@F1) 12 septembre 2021