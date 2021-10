Button : Je suis sûr que Lewis était assez frustré

Jenson Button pense que Lewis Hamilton était assez frustré après le malentendu que le septuple champion a eu avec son équipe Mercedes, quant au moment où s’arrêter, ou même s’il devait s’arrêter lors du Grand Prix de Turquie 2021.

Button, qui a été le coéquipier de Hamilton chez McLaren pendant trois saisons entre 2010 et 2012, connaît une chose ou deux sur la Mercedes Ace, et étant lui-même un ancien pilote et champion du monde de Formule 1, il peut faire la lumière sur le problème des arrêts au stand de Hamilton en Turquie. .

Button parlait à Sky Sports de cette affaire après la course et admet que la situation n’aurait pas été simple.

« C’est vraiment délicat et je suis sûr que Lewis était assez frustré après la course », a-t-il déclaré. «Ils lui ont parlé du moment où il aurait dû piquer et il a piqueté en plein milieu de quand il n’aurait pas dû piquer.

« S’il était passé au stand plus tôt, cela aurait été une bonne décision ou s’il n’avait pas du tout fait de ravitaillement et que les pneus duraient jusqu’à la fin, cela aurait été une bonne décision.

« Mais c’était juste au milieu et c’est la zone dans laquelle vous ne voulez pas vraiment être », a insisté Button.

En comparant la situation d’Hamilton pendant la course à celle d’Esteban Ocon d’Alpine, qui a terminé la course avec un seul train de pneus intermédiaires, bien qu’ayant perdu beaucoup de temps dans le dernier tour, Button estime que son ancien coéquipier McLaren aurait réussi à le faire fonctionner.

« La voiture a beaucoup d’appuis ici et il s’occupait du pneu mieux que quiconque », a prédit le champion 2009.

Hamilton était clairement frustré par la radio de l’équipe lorsqu’il a découvert combien de terrain il avait perdu après son éventuel arrêt au stand, et Button avait également quelque chose à dire à ce sujet.

« Je pense que la chose la plus importante pour moi, ce sont les informations », a-t-il déclaré. « Et je ne pense pas que Lewis ait compris qu’il allait perdre deux positions avec l’arrêt au stand.

« Il avait l’air plutôt content quand ils ont dit pit. Il ne semblait pas qu’il savait qu’il allait perdre quelques places parce qu’après, il était assez frustré, sachant qu’il était de retour à la cinquième place derrière deux voitures qu’il ne s’attendait pas à voir », a expliqué le Vainqueur du Grand Prix.

Mais Button a le sentiment que Hamilton a encore tout à jouer, puisqu’il est derrière Max Verstappen de 6 points au classement des pilotes, avec 6 courses à disputer cette saison.

« Ce n’est toujours pas beaucoup de points », a-t-il déclaré, et a conclu : « Si Lewis gagne la prochaine course, il est probablement en tête du championnat. »