Button: Lewis est calme – GRAND PRIX 247

Le Grand Prix des États-Unis 2021 devait favoriser Lewis Hamilton et Mercedes, mais c’est Max Verstappen qui a laissé Austin vainqueur. Cependant, Jenson Button pense que Lewis est calme malgré le revers.

Button parlait à Sky Sports F1 dans le cadre de son rôle d’expert auprès de la chaîne.

« C’est censé être une piste Mercedes, et Red Bull a gagné », a-t-il déclaré en réfléchissant à la façon dont le week-end de Formule 1 aux États-Unis s’est déroulé, le pendule de performance oscillant entre les séances d’essais de vendredi, les qualifications et la course.

Button a poursuivi : « Nous disons que Red Bull est très fort au Mexique, mais ensuite nous regardons la vitesse en ligne droite de la Mercedes, elle est extrêmement rapide.

« Je pense que cette année a prouvé que nous sommes surpris à peu près à chaque course à laquelle nous participons, donc nous ne savons vraiment pas qui sera compétitif lors de la prochaine course, et c’est pourquoi nous l’aimons », a admis le champion du monde de F1 2009.

L’équipe Sky Sports F1 avait un membre spécial qui les rejoignait à Austin, sous la forme de Danica Patrick, pilote à la retraite de NASCAR et d’IndyCar, qui pense que Mercedes peut encore renverser la vapeur, compte tenu de son histoire et de ses réalisations.

« Les vrais champions savent comment revenir », a déclaré Patrick à Sky F1. « J’ai l’impression que Mercedes avait encore une bonne attitude aujourd’hui – à la fois Toto [Wolff, team boss] et Lewis avait l’air vraiment cool et calme et je pense que ça va payer.

« Ils ont fait le tour, ils ont accompli une tonne et cette seule course ne va pas les mettre en phase avec cinq à faire », a-t-elle expliqué.

Button a ensuite comparé les performances d’Hamilton et de Mercedes à Austin avec leur précédente en Turquie, où les choses étaient loin d’être idéales pour les champions du monde et leur pilote vedette, catégorique sur le fait qu’ils ont eu une course décente et sans erreur, ce qui est le maximum qui pourrait être atteint.

« Ce n’est toujours pas une mauvaise, mauvaise course pour Mercedes », a insisté Button. « Lewis est très calme et je pense que c’est parce qu’il sait qu’ils n’ont rien fait de mal ce week-end, ils ont tout fait correctement, c’est comme ça.

« Alors qu’en Turquie, ils ont évidemment commis des erreurs, perdu des points, et il était assez en colère à la radio de l’équipe », a rappelé le Britannique.

Patrick a fait écho aux sentiments de Button concernant Hamilton et l’état d’esprit de son équipe, insistant sur le fait qu’il reste suffisamment de temps dans la saison, ce qui peut engendrer de nombreuses surprises.

« Je pensais que Toto semblait calme », ​​a déclaré l’Américain. « Lewis semblait calme et à la fin de la journée, il reste pratiquement un quart de saison. Il reste beaucoup de saison et beaucoup de choses peuvent arriver.

« À ce stade, il faut regarder les points positifs, et c’est qu’il reste cinq courses.

« Les DNF sont possibles et être exceptionnel comme ils l’ont fait dans l’histoire est tout à fait possible », a conclu Patrick.

Hamilton a encore cinq courses pour combler son retard de 12 points sur Max Verstappen dans le championnat des pilotes de F1.

