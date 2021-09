Button: Lewis était naïf de construire une équipe autour de lui

Jenson Button connaît une chose ou deux de son ancien coéquipier et rival Lewis Hamilton, tout comme Nico Rosberg. Les deux ont battu le septuple champion du monde de Formule 1 au cours de leurs périodes ensemble et ont de bons conseils pour le nouveau George Russell.

Chez McLaren de 2010 à 2012, Button et Hamilton étaient coéquipiers, le premier arrivant après avoir remporté son premier titre mondial dans une équipe essentiellement construite autour de Hamilton.

La première et la dernière année ensemble, Hamilton s’est classé quatrième et Button cinquième, mais en 2011, ce dernier était deuxième avec Lewis cinquième.

Avec l’annonce que Russell rejoindra Mercedes l’année prochaine, la dynamique de ses coéquipiers entre lui et Hamilton sera sous le feu des projecteurs alors que le Young Gun entre dans l’équipe du King, ouvrant la voie à un autre chapitre épique de la F1.

Entre alors et maintenant, la spéculation a été et continuera d’être répandue sur la façon dont ces deux-là se gèleront ou non chez Mercedes; avec les anciens coéquipiers de Hamilton n’hésitent pas à partager leurs points de vue.

Dans une interview avec Sky, le conseil de Button à George est le suivant : « Il doit rejoindre l’équipe et être lui-même et ne devrait pas se soucier de ce que fait Lewis. Il devrait faire son propre truc.

Button a rappelé sa transition de Brawn GP, ​​champion du monde en 2009 à pilote McLaren, une équipe construite autour d’Hamilton depuis 2007, leur champion du monde 2008 : « C’est la première chose que j’ai dite quand j’ai franchi la porte : sommes-nous traités de la même manière ? Ils ont dit que nous serions traités de la même manière et j’ai juste dit : où dois-je signer ?

“Pour Lewis, c’était étrange que je sois entré dans son équipe et que je sois égal. Lewis est assez simple lorsqu’il s’agit de piloter, mais il était d’une certaine manière naïf lorsqu’il s’agissait de constituer une équipe autour de lui.

« Il faut s’assurer de s’entourer de bonnes personnes dans l’équipe. Soyez un joueur d’équipe, emmenez les garçons dîner. Les petites choses comptent. Les gens doivent penser que vous vous en souciez. Lewis n’a pas fait ça au début parce qu’il était si rapide. Il pensait qu’il n’avait plus à faire mais maintenant il est un package complet.

“Pour George, c’est complètement différent maintenant de ce qu’il était à notre époque”, a expliqué Button.

Rosberg, le champion du monde de F1 2016, a également joué un rôle dans l’un des couples les plus intrigants du sport, qui a été battu par Hamilton au cours des trois premières années de leur partenariat chez Mercedes. En 2016, cependant, l’Allemand a creusé plus profondément que jamais. de réclamer le titre à Hamilton.

Rosberg a déclaré à propos de l’arrivée de Russell chez Mercedes l’année prochaine : « Le défi pour lui sera de se retenir dans le premier duel ou non ? C’est si difficile. Il affronte les meilleurs de tous les temps. Personne ne s’attend à ce qu’il le détruise. Mais s’il peut le faire, il sera le plus grand héros de tous les temps.

En d’autres termes, George a le plus à gagner et Lewis le plus à perdre, selon Rosberg : « Il est le plus grand, et le jeune pourrait le battre. C’est une situation inconfortable.

Et en effet, HAM-ROS a eu son lot d’incidents, notamment un contact à Spa et le double effacement à Barcelone, une véritable guerre civile chez Mercedes, dont Nico se souvient : « C’était dur à la limite. Le problème, c’est que c’est au sein de votre famille. Cela rend les choses si difficiles. Votre équipe est une famille, mais dans cette famille, il y a de grandes différences. C’est difficile à gérer.

A vous Toto Wolff…