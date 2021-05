Button: Max Verstappen “ pas aussi complet ” que Lewis Hamilton

Le Champion du Monde 2009, Jenson Button, estime que Max Verstappen n’est pas un pilote aussi «complet» que son ancien coéquipier Lewis Hamilton.

Hamilton et Verstappen échangent des coups dans une bataille pour le titre fascinante entre Mercedes et Red Bull, les deux pilotes évoluant dans une ligue à part, tout en tête de la grille, course par course.

L’avantage revient actuellement à Red Bull, qui a devancé Mercedes sur les deux fronts du Championnat du Monde après la victoire dominante de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco.

Avant la sixième manche du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, Verstappen détient un point d’avance sur Hamilton dans le championnat des pilotes, tandis que Red Bull a quatre points d’avance sur Mercedes dans la bataille des constructeurs.

Avec la concurrence si serrée entre les deux, naturellement les comparaisons entre les deux pilotes superstar se poursuivront tout au long de la saison.

Button a offert son évaluation des deux rivaux au titre lorsqu’il a discuté de la motivation de Hamilton pour cette saison, étant donné qu’il atteignait les étapes crépusculaires de sa carrière.

Découvrez la collection Dare 2b Edit de Jenson Button ICI

«Lorsque vous gagnez, il est difficile de prendre votre retraite», a déclaré Button à PlanetF1.

«Je pense que cette année est une motivation supplémentaire parce que Max est là et Max est super talentueux, sa capacité naturelle est tout simplement folle.

«Je pense que Lewis est le pilote le plus complet et n’oubliez pas que la capacité naturelle n’est pas quelque chose pour lequel vous avez travaillé, c’est quelque chose qui vous a été donné.

«Pour moi, un pilote qui travaille dur et développe ses compétences est le meilleur pilote du monde, et je pense que Lewis a vraiment travaillé et affiné ses compétences et pour le moment, il est le gars à battre, il est le meilleur. dans le monde.

«Max, avec sa capacité naturelle, est capable de défier Lewis, mais il n’est pas aussi complet que Lewis.

«Premièrement, parce qu’il n’a jamais remporté de championnat du monde et n’a jamais traversé ces montagnes russes, et deux, parce qu’il n’a pas l’expérience de Lewis et Lewis a mis en heures, il a mis le temps à se développer en tant que pilote. . »

L’interview complète avec Jenson Button sera publiée samedi.

Interview par Kevin Palmer

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!