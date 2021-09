Button/Rosberg : Max a une « mentalité de champion »

in

Max Verstappen a montré “l’attitude mentale d’un champion” en gardant son sang-froid pour remporter sa course à domicile, le GP des Pays-Bas, a déclaré Nico Rosberg.

Arrivé sur le circuit de Zandvoort pour la 13e manche du championnat, Verstappen était, selon le conseiller Red Bull Helmut Marko, « sous pression » pour livrer devant ses supporters locaux.

Après une interruption de 36 ans, la Formule 1 était de retour aux Pays-Bas et les fans néerlandais s’attendaient à ce que leur prétendant au titre sorte P1.

C’est exactement ce qu’il a fait.

Verstappen a décroché la pole position avant de contrôler le Grand Prix, remportant la victoire et la tête de la course du championnat des pilotes.

Rosberg, le champion du monde 2016, a été impressionné par le sang-froid du joueur de 23 ans.

“C’est sa force”, a déclaré l’Allemand, le dernier homme à battre Lewis Hamilton pour un titre mondial, a déclaré à Sky Sports.

« On pouvait aussi le voir dans ses célébrations – ce n’était pas comme le plus beau jour de toute sa vie.

“Oui, ‘J’ai remporté une belle victoire, célébrons’ mais il y a toujours une certaine mesure et c’est ainsi qu’il a gardé son calme tout au long du week-end.

“C’est donc vraiment l’attitude mentale d’un champion et la motivation d’un champion aujourd’hui.”

Le pilote et les fans célèbrent ensemble la victoire de @Max33Verstappen à Zandvoort #DutchGP #F1 pic.twitter.com/vcUTpA1L87 – Formule 1 (@F1) 5 septembre 2021

Jenson Button, le seul autre coéquipier à avoir jamais battu Hamilton au classement, a également fait l’éloge de Verstappen.

“Il est très, très calme dans la façon dont il gère ses affaires”, a déclaré le Britannique.

« Évidemment, nous avons tous parfois des émotions et de l’adrénaline et vous pouvez être un peu franc, vous le regrettez après.

«Mais il a été assez cohérent dans la façon dont il l’a été avec les victoires, et aussi dans la défaite.

“C’est à ce moment-là que vous devenez plus fort, les défaites et les jours difficiles, mais il est bien au-delà de ses années et je pense que cela vient d’avoir ses deux parents dans le sport automobile de compétition.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu gérer un tel sang-froid à 23 ans lors de sa course à domicile, Button a répondu : « À son âge, oui. Absolument. 2003 c’était pour moi – woah !

La victoire de dimanche, la septième de Verstappen cette saison, lui a donné trois points d’avance sur Hamilton dans la course au titre.

