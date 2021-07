Buxton : “Vous ne pouvez pas simplement faire sortir les gens de la piste”

Alors que le débat sur les pénalités du GP d’Autriche de F1 se poursuit, le journaliste de F1 Will Buxton dit qu’il s’agit de « respect » et de « racecraft ».

Lando Norris a été le premier pilote pénalisé lors du Grand Prix d’Autriche de dimanche, écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir poussé Sergio Perez hors de la piste.

En lutte pour la position, Perez a tenté de contourner l’extérieur au virage 4 mais a rapidement perdu la piste et s’est retrouvé dans le gravier.

Red Bull, bien que Christian Horner ait depuis été en désaccord avec la pénalité, n’a pas tardé à contacter la direction de course pour demander aux commissaires sportifs d’examiner l’incident.

Norris a été pénalisé mais à la fin de la course Perez aussi, le pilote mexicain a infligé deux pénalités de cinq secondes pour s’être heurté à Charles Leclerc.

Bien que l’on puisse affirmer que les incidents n’étaient rien de plus qu’une course difficile, Buxton est catégorique qu’il s’agissait d’une “violation assez claire” des règles.

« Rattrapé par [race steward] Derek Warwick à l’aéroport sur le chemin du retour”, a-t-il tweeté. « Je suis toujours d’accord avec ses décisions et celles des commissaires sportifs. Il m’a dit à quel point ils ont dû lutter avec la pénalité initiale de Lando, mais qu’en fin de compte, c’était une infraction assez claire au règlement.

« Lorsque la voiture attaquante est sensiblement à côté, il faut donner de la place pour la course. C’est aussi vrai dans les virages que dans les lignes droites. Si la voiture de tête a fait sortir la voiture attaquante de la piste dans une ligne droite, c’est une pénalité de dunk. Il en va de même dans les coins. Vous ne pouvez pas simplement chasser les gens.

Pensez-vous que Norris méritait une pénalité de 5 secondes pour avoir forcé Perez à sortir de la piste ?! pic.twitter.com/uizYlf2Sz2 – ESPN F1 (@ESPNF1) 4 juillet 2021

Il a ajouté : « Imaginons que le mouvement soit à l’intérieur. Si le pilote attaquant avait réussi à se lever et à se mettre à niveau et que le pilote de tête claquait la porte à un point tel que l’attaquant était poussé hors de la piste… encore une fois, vous diriez une pénalité de slam dunk.

«Mais tout comme pousser votre nez à l’intérieur ne garantit pas une passe, le fait de renifler l’extérieur ne l’est pas non plus. Vous devez être à côté ou légèrement en avance à un certain point du virage (zone de freinage incluse) pour être jugé comme étant dû à cette salle de course.

« Et l’argument « il ne fait que suivre la ligne de course » ne vaut pas non plus. Si le pilote de tête était sur la ligne de course au T4, la ligne intérieure est le seul moyen de passer. Pour qu’une passe extérieure soit possible, le pilote de tête doit avoir changé de ligne et être déjà sur la défensive.

« Cela ne facilite pas les dépassements. Cela ne rend pas la défense impossible. Cela renforce simplement l’exigence d’une salle de course. Et finalement, tout se résume au respect et à la course.

«Personnellement, je n’ai jamais été fan d’entasser/de faire sortir un autre conducteur de la place dans un coin. À mon avis, ce n’est pas une « course difficile ». Vous ne le voyez pas en IndyCar. Vous ne le voyez pas en NASCAR. Parce que si vous ne courez pas deux ou trois larges avec respect l’un pour l’autre là-bas, les gens se blessent.

Le Britannique a ajouté que les pilotes sont tous au courant des règles énoncées dans le code sportif de la F1 et ne devraient pas être surpris lorsqu’ils sont pénalisés pour les avoir enfreintes.

« Fait intéressant, j’ai vu des gens s’énerver du fait que j’ai utilisé le règlement pour étayer cet argument hier. Code Sportif Annexe L », a-t-il conclu.

« Les règles existent pour une raison. Tout le monde les connaît. Ils ne devraient pas être surpris d’être pénalisés lorsqu’ils les cassent.

