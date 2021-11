Buyalsky et Vitinho remettent le Dinamo Kiev en tête

19/11/2021 à 21:02 CET

Les doublets de Vitaly Buyalsky et du Brésilien Vitinho ont facilité ce vendredi la victoire au stade Valeriy Lobanovskyi contre les Chornomorets d’Odessa face au Dinamo Kiev (1-6), qui reprend provisoirement la direction de la Ligue d’Ukraine, mais au détriment du match de Shakhatar de samedi.

L’équipe du Roumain Mircea Lucescu, rival de Barcelone en Ligue des Champions, s’est à nouveau imposée après la défaite subie contre Vorskla la veille et qui leur a coûté la première place du classement. Le Dinamo Kiev a appuyé sur l’accélérateur dans le dernier quart d’heure avant la pause et a condamné le crash contre une équipe qui lutte pour éviter de tomber dans la zone de relégation.

A la 27e minute, Vitaly Buyalsky a ouvert le score pour les visiteurs et les deux buts de Vitinho, aux 30e et 37e, ont prolongé l’avantage de l’équipe de Kiev qui est allée à la pause avec un revenu confortable compensé pour les locaux avec le but de Yevhenii Isaïenko.

Le panorama n’a pas changé après la loge. Denis Harmash a marqué le quatrième au début de la seconde mi-temps et Buyalski a prolongé son compte au temps de jeu en convertissant un penalty. Vladyslav Kulach a fermé le score avec huit de la fin.

La victoire ramène provisoirement le Dinamo Kiev à la tête de la compétition qui atteint la quinzième date ce week-end. Ils ont trois points d’avance sur le Shakhtar, qui accueille Lviv samedi.