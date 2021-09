BuyUCoin indique que jusqu’à 1800 % de retours dans son crypto SIP en Bitcoin, ETH, LTC, LINK, DOT. Faut-il investir ?

in

Image représentative

L’échange de crypto-monnaie BuyUcoin a annoncé aujourd’hui le lancement d’un plan SIP diversifié pour les investisseurs indiens en crypto avec une option pour investir dans plus de 10 actifs crypto. Le PDG de BuyUcoin, Shivam Thakral, a déclaré dans un communiqué que les investisseurs peuvent gagner des intérêts jusqu’à 1800 % dans un plan de 5 ans de BuyUCoin SIP !

« Il y avait une demande croissante de nos utilisateurs existants pour un produit crypto SIP et notre équipe a fourni une plate-forme crypto SIP tout à fait unique qui répond aux besoins des investisseurs nouveaux et chevronnés. Chez BuyUcoin, les besoins des utilisateurs ont toujours été au centre de notre stratégie produit, c’est le cœur de notre ADN », a déclaré Thakral.

«Nos plans SIP permettent aux utilisateurs de répartir leurs investissements sur des pièces stables, des bitcoins, des Defi, des NFT et des altcoins afin de minimiser les risques. Les investisseurs peuvent gagner jusqu’à 1800 % d’intérêt dans un plan de 5 ans qui n’est égalé par aucune autre classe d’actifs dans le monde. BuyUcoin travaille activement à la création d’un environnement de confiance au sein de l’industrie de la cryptographie en Inde », a-t-il ajouté.

BuyUcoin SIP propose une « plate-forme pratique » pour permettre aux investisseurs de démarrer leur SIP en quelques minutes.

Dans la déclaration, BuyUcoin a déclaré que les investisseurs peuvent commencer leur voyage crypto avec seulement Rs 100 et que l’investissement via BuyUcoin SIP peut être effectué sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle offrant une immense flexibilité aux investisseurs.

BuyUcoin a en outre déclaré avoir élaboré les SIP après de nombreuses recherches et diligence raisonnable.

Qu’est-ce qui est proposé ?

BuyUCoin propose des investissements SIP via des plans groupés qui répartissent l’investissement sur des actifs cryptographiques populaires tels que Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) et Polkadot (DOT) entre autres.

Le SIP groupé isole les investissements contre les fluctuations du marché et assure une sécurité maximale pour les investisseurs. Il n’y a pas de charge d’entrée ou de sortie pour investir dans BuyUcoin SIP, a déclaré la société.

Faut-il investir ?

L’investissement dans la crypto-monnaie peut être une entreprise très risquée. En outre, il doit encore être reconnu comme un actif en Inde.

Le marché des crypto-monnaies est très volatil. Certains experts prétendent que vous ne devriez investir que la partie de vos revenus dans la crypto pour laquelle vous n’auriez aucun regret en cas de perte.

Les experts affirment également qu’investir à long terme dans des pièces cryptographiques fiables et solides peut s’avérer bénéfique. Mais il faut se méfier de stocker leurs investissements cryptographiques sur des échanges.

Compte tenu du nombre de réclamations et de demandes reconventionnelles sur les investissements cryptographiques, ce sera une bonne option pour vous de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.