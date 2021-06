Buzanada a battu Tenerife B en quarts de finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division (3-2)

17/06/2021 à 01h20 CEST

Buzanada continuera dans les éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir remporté les quarts de finale ce mercredi à la Champ Municipal de Buzanada au Ténérife B par un score de 3-2. Grâce au succès obtenu dans cette phase, le Buzanada il a assuré sa permanence dans les playoffs de promotion de Troisième Division au moins lors du tour suivant.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Santa Cruz, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Adrien Llanos dans la minute 15. Mais plus tard, le Buzanada a réussi l’égalité établissant le 1-1 avec un but de Maxi à la minute 20. L’équipe aronero a marqué à nouveau, renversant le score, portant le score à 2-1 grâce à un but de Borjita peu avant la fin, plus précisément en 42, clôturant ainsi la première période avec un 2-1 à la lumière.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Ténérife B, qui a mis les tables avec un but de onze mètres Jaiteh à la 66e minute. Cependant, l’équipe locale à la 81e minute a donné l’avantage à son équipe avec un but sur penalty de Pirri, terminant ainsi le match avec un score final de 3-2.

Avec cette victoire, les joueurs de la Buzanada joueront leur prochain match dans les éliminatoires de la promotion de la troisième division en demi-finale, tandis que le Ténérife B a été éliminé de la compétition.

Fiche techniqueBuzanada :Gabri, Efrén, Ramsés, Edgar, Lionel Linares, Pirri, Lías, Maxi, Borjita, Mendy et ChristianTénérife B :Mendez, Adrián Llanos, Ale Benítez, Eduardo, Jaiteh, Alonso, Ethyan, Thierno, Ivan, Diego et DavidStade:Champ Municipal de BuzanadaButs:Adrián Llanos (0-1, min. 15), Maxi (1-1, min. 20), Borjita (2-1, min. 42), Jaiteh (2-2, min. 66) et Pirri (3-2 , mini 81)