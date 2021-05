Buzanada remporte la victoire à domicile contre Unión Viera (3-1)

09/05/2021 à 16:27 CEST

le Union Viera n’a pas réussi à l’emporter sur Buzanada, qui a gagné 3-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Champ municipal de Buzanada. le Buzanada est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Lanzarote. Du côté des visiteurs, le Union Viera il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Ténérife B. Après le score, l’équipe aronero est la première, tandis que le Union Viera Il est cinquième après la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a relâché la lumière dans le but de Kevin Mendoza à la 33e minute. L’équipe locale est à égalité grâce à un but du point de penalty de Pirri à 39 minutes, terminant la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau de bord.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour lui Buzanada, qui a tourné le tableau de bord grâce au succès de Image de balise Lionel Linares à 56 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe aronero, qui s’est distanciée par un but de Borjita à la minute 79, mettant fin à la confrontation avec un score de 3-1 à la lumière.

Pour le moment, le Buzanada reste avec 38 points et le Union Viera avec 26 points.

Le lendemain, le Buzanada jouera contre lui Grand Tarajal à la maison et le Union Viera jouera son match contre lui Sainte Ursule dans son fief.

Fiche techniqueBuzanada:Gabri, Edgar, Lionel Linares, Lías, Pirri, Joel, Jou, Damián, Maxi, Christian et MendyUnion Viera:Johny, Adrián Arocha, Suarez, Ramón, Elvis, Xiraxi, Joel Zamora, Kevin Mendoza, Dani Zizu, Cristian Barrios et IshiStade:Champ municipal de BuzanadaButs:Kevin Mendoza (0-1, min.33), Pirri (1-1, min.39), Lionel Linares (2-1, min.56) et Borjita (3-1, min.79)