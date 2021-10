Buzz sur la normalisation des politiques : le rendement de référence augmente sur un seuil élevé aux enchères

Les concessionnaires des banques d’État ont déclaré que les pourparlers de normalisation de la politique par la RBI avaient affaibli les sentiments des investisseurs, conduisant à des ventes massives.

Les rendements des obligations de référence ont terminé vendredi en hausse de 2 points de base en raison du seuil plus élevé fixé par la Reserve Bank of India (RBI) lors de l’adjudication hebdomadaire des obligations et des discussions sur la normalisation des politiques parmi les traders. De plus, la hausse des rendements des bons du Trésor américain et des prix du pétrole brut sur le marché international a entraîné des ventes massives sur le marché.

Vendredi, le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a terminé à 6,2436 %, contre 6,2223 % lors de la séance de bourse précédente. Le temps de marché a été prolongé de 30 minutes car l’adjudication hebdomadaire des obligations a été annoncée tardivement. Avec cette hausse, les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté de près de 11 points de base en une semaine.

“Le G-Sec à 10 ans a augmenté à 6,25%, les traders restant prudents avant la politique de RBI attendue le 8 octobre. Les obligations ont également été vendues après qu’un seuil élevé a été fixé lors de l’enchère hebdomadaire”, a déclaré Kunal Sodhani, vice-président adjoint. , Global Trading Center, Shinhan Bank Inde.

Les concessionnaires des banques d’État ont déclaré que les pourparlers de normalisation de la politique par la RBI avaient affaibli les sentiments des investisseurs, conduisant à des ventes massives.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la RBI augmente le taux de prise en pension dans la prochaine politique. Cette spéculation a pris de l’ampleur après que la banque centrale a fixé un seuil plus élevé de 3,99% lors de son enchère de prise en pension inversée à taux variable à 7 jours mardi. Le seuil était supérieur de 57 points de base à celui de la précédente adjudication où la RBI avait fixé un seuil de 3,42 % avec un taux moyen pondéré de 3,39 %.

Lors de l’adjudication hebdomadaire d’obligations vendredi, les rendements de l’obligation de référence à 10 ans ont augmenté de 5 points de base par rapport à la dernière adjudication tenue le 17 septembre, lorsque l’obligation en faisait partie. Le montant a été entièrement souscrit et la banque centrale n’a exercé aucune option chaussure verte. La RBI a fixé un rendement de coupure de 6,2324 % sur l’obligation à 10 ans, de 6,9892 % sur l’obligation 6,76 %-2061 et de 4,04 % sur le nouveau GOI FRB 2028.

Pendant ce temps, la flambée des rendements du Trésor américain a inquiété les investisseurs du monde entier. Cela est dû au commentaire de la Réserve fédérale d’une réduction plus rapide que prévu et au fait que la hausse des taux pourrait être imminente.

De plus, une offre plus restreinte de pétrole brut a entraîné une forte hausse des prix du brut Brent sur le marché international. Cependant, il s’est refroidi de 2 $ en deux jours après avoir touché 80 $ le baril. À la fermeture des heures de marché, le Brent s’échangeait à 78,01 $ le baril pour l’échéance de novembre.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que le rendement évolue dans une large fourchette avant la politique. Les facteurs mondiaux et toute hausse des prix du pétrole brut au cours du week-end exerceront une pression supplémentaire sur les rendements. “Nous nous attendons à ce que le rendement des obligations de référence se situe entre 6,22 % et 6,27 % la semaine prochaine”, a déclaré un courtier d’une banque publique.

