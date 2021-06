BuzzFeed deviendra public via un accord SPAC et achète Complex pour 300 millions de dollars

Les médias numériques étaient auparavant passionnants – une histoire sur de nouveaux arrivants et des paradigmes flashy déplaçant la vieille garde. Puis la réalité a frappé. Les anciens sont restés, beaucoup de nouveaux arrivants sont devenus beaucoup plus silencieux et, dans certains cas, ils ont implosé.

Maintenant, les médias numériques sont un peu ennuyeux. Et c’est bien.

C’est, en quelques phrases, l’histoire de BuzzFeed, qui est maintenant sur le point d’être rendu public – 15 ans après que le fondateur Jonah Peretti l’a lancé en tant que projet parallèle à son travail quotidien au Huffington Post, et environ cinq ans après le dernier numérique le cycle de battage médiatique a culminé.

En 2016, à son apogée, BuzzFeed a convaincu les investisseurs qu’il valait au moins 1,7 milliard de dollars. Maintenant, il pense qu’il vaut 1,2 milliard de dollars, et vaudra 1,5 milliard de dollars après avoir acheté Complex, l’éditeur de médias numériques/société de vidéo/entreprise d’événements, pour 300 millions de dollars dans le cadre de son entrée en bourse. La société prévoit également d’ajouter 150 millions de dollars de dette à ses livres pour concrétiser l’accord.

“Il y a eu une période d’exubérance et de battage médiatique autour des médias numériques, et ce cycle de battage médiatique a permis à beaucoup de capitaux d’affluer dans l’espace”, a déclaré Peretti dans une interview. « Et puis il y a eu une période où il y avait beaucoup plus de scepticisme et une demande pour créer une véritable entreprise. Et maintenant, nous avons bâti une véritable entreprise.

L’entreprise créée par Peretti est encore modeste par rapport aux sociétés de médias plus anciennes, et minuscule par rapport au duopole Google-Facebook qui contrôle la publicité numérique : Combiné, BuzzFeed et Complex ont généré 421 millions de dollars de revenus l’année dernière, ce qui est une baisse par rapport aux 425 millions de dollars qu’il a faits l’année précédente. BuzzFeed affirme que les deux sociétés ont réalisé un bénéfice de 17 millions de dollars l’année dernière – si vous acceptez de mesurer le bénéfice différemment de celui d’un comptable traditionnel.

Mais BuzzFeed parie que les sociétés combinées seront toujours en mesure de croître à un rythme de 25% au cours des prochaines années et d’atteindre plus d’un milliard de dollars de revenus d’ici la fin de 2024. Cette société sera toujours en concurrence avec Facebook et Google pour des publicités numériques, mais Peretti et ses banquiers prévoient qu’un tiers des revenus de l’entreprise proviendra de la vente de produits aux consommateurs – soit directement, via des offres telles que les ustensiles de cuisine de marque BuzzFeed chez Walmart – ou en étant payés pour envoyer des lecteurs BuzzFeed à des détaillants comme Amazon. .

BuzzFeed semble être le premier grand éditeur numérique à entrer en bourse via un SPAC, où il fusionne essentiellement avec une société écran à « chèque en blanc » conçue spécifiquement dans le but de rendre une société privée publique.

Les mécanismes d’un SPAC ne sont pas très importants pour le lecteur, l’annonceur ou l’employé moyen de BuzzFeed, bien que les concurrents de BuzzFeed auxquels j’ai parlé soulèvent un sourcil sur le fait que BuzzFeed s’endette dans la transaction au lieu de vendre une partie des capitaux propres à un investisseur. (Plus à l’intérieur du baseball : les concurrents soulignent que Verizon et Hearst, les sociétés propriétaires de Complex, prennent la majeure partie du prix de vente en espèces au lieu de capitaux propres dans la nouvelle société ; d’un autre côté, Hearst possède déjà un morceau de BuzzFeed, via un investissement qu’il a fait au début de l’histoire de l’entreprise, et Verizon a obtenu un morceau de BuzzFeed l’année dernière lorsqu’il a rendu le HuffPost à Peretti, qui avait cofondé l’entreprise.)

Ce qui sera le plus important pour les Vices et Vox Media du monde, c’est ce que les investisseurs publics pensent de BuzzFeed lorsque ses actions commenceront à être négociées, car ils envisagent tous une voie similaire.

C’est parce qu’ils doivent le faire : il y a quelques années, il semblait que les débutants du numérique étaient conçus pour être vendus à de grandes sociétés de médias. À divers moments, Disney était intéressé à acheter BuzzFeed et Vice, et Comcast a investi des centaines de millions dans BuzzFeed et Vox. Mais Disney et Comcast se concentrent désormais sur la concurrence de Netflix et n’ont aucun intérêt pour les sociétés d’édition numérique qui luttent pour concurrencer Facebook. Alors maintenant, les entreprises de médias numériques doivent trouver elles-mêmes comment devenir des entreprises publiques adultes.

Peretti a déjà appris un truc des entreprises médiatiques et technologiques à succès avec lesquelles il est en concurrence : comment devenir public sans perdre le contrôle de votre entreprise. Peretti dit que BuzzFeed sera une société «à double classe», ce qui signifie qu’elle aura deux séries d’actions – une pour le grand public à acheter et une pour les initiés, comme Peretti, qui disposent d’un pouvoir de vote supplémentaire. Peretti dit que lorsque l’accord sera conclu vers la fin de cette année, il conservera la majorité des actions avec droit de vote dans BuzzFeed, lui donnant le dernier mot sur la direction de l’entreprise. Très adulte.