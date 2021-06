BWT sera le sponsor titre du double titre autrichien

Il a été annoncé que BWT sera le sponsor titre des deux prochaines courses au Red Bull Ring en Autriche.

La compagnie autrichienne des eaux est dans le sport depuis 2017, date à laquelle elle est devenue le sponsor titre de Racing Point, l’équipe adoptant ses couleurs roses.

Ils sont restés dans cette position jusqu’à la fin de la campagne 2020 lorsque l’équipe est devenue Aston Martin et l’entreprise est passée de sponsor principal à partenaire mondial. À travers celle de Sébastien Vettel casque et accents subtils sur la livrée verte, leur présence est encore visible sur la grille.

Cette présence sera beaucoup plus importante lorsque la F1 se rendra en Autriche avec l’annonce qu’ils seront le sponsor titre des deux courses là-bas.

« Nous sommes ravis d’annoncer que BWT sera notre sponsor titre pour le programme double autrichien, renforçant ainsi leur présence déjà forte dans le sport », a déclaré Ben Pincus, directeur des partenariats commerciaux du sport :

« Le circuit sera animé par les fans sur fond de rose de BWT et sera un retour brillant et dynamique pour la F1 en Autriche.

« Les programmes de développement durable de la F1 et de BWT sont entièrement alignés sur l’élimination des plastiques à usage unique et nous sommes ravis d’unir nos forces pour utiliser notre expertise pour résoudre les problèmes importants pour les communautés que nous visitons tout en favorisant l’excitation sur la piste. »

Plus précisément, il y aura des panneaux situés tout au long du circuit qui arboreront le nom et les couleurs de l’entreprise, dans le but de diffuser des messages de durabilité dans le cadre d’un objectif plus large que l’entreprise et le sport ont de réduire l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique.

« C’est un honneur pour BWT de faire partie de l’initiative de développement durable de la Formule 1 et de devenir le sponsor titre des deux Grands Prix d’Autriche », a déclaré Lutz Hübner, le directeur marketing de BWT.

« Grâce à nos technologies de traitement de l’eau uniques et brevetées, nous pouvons contribuer à « changer le monde, gorgée par gorgée ».

« Les déchets plastiques, les bouteilles jetables et leur transport dans le monde entier, ainsi que les émissions de CO2 associées, doivent être considérablement réduits.

« Avec BWT Bottle Free Zones, nous réalisons ce concept désormais également en coopération au sein de la communauté F1. L’union des forces pour accroître la sensibilisation et lutter pour la durabilité met BWT et la F1 parfaitement ensemble. »

