BWT veut qu’Aston Martin passe du vert au rose

Le sponsor d’Aston Martin, BWT, souhaite redonner une couleur rose à la voiture, car elle « ne ressort pas à la télévision » et la « reconnaissance de la voiture serait plus élevée ».

Alors que l’équipe de Silverstone était Racing Point, l’équipe était surnommée les «Pink Panthers» et était souvent appelée «Pink Mercedes» l’année dernière pour ses similitudes avec la voiture 2019 des Silver Arrows.

Le constructeur a changé de mains pour devenir Aston Martin pour cette saison, et avec cela est venu un changement de sponsor titre et un changement de schéma de couleurs, mais BWT reste impliqué en tant que partenaire de l’équipe.

Sebastian Vettel porte un design rose sur son casque car il est désormais ambassadeur de la marque BWT, mais la livrée entièrement rose a fait place à une palette de couleurs plus sobre.

Le PDG de la compagnie des eaux, Andreas Weissenbacher, dit que leur couleur rose a une “certaine élégance” et, bien qu’il comprenne l’héritage des couleurs vertes de course britanniques traditionnelles d’Aston Martin, l’Autrichien pense toujours que l’équipe se démarquerait beaucoup plus dans la livrée rose frappante.

“Lawrence Stroll comprend que mon cœur saigne”, a déclaré Weissenbacher dans un Q&A avec Speedweek lorsqu’on lui a demandé de ne plus être le sponsor principal de l’équipe.

« Si l’Aston Martin était rose, le sponsor titre Cognizant serait également plus heureux car la valeur de reconnaissance serait beaucoup plus élevée.

« Du point de vue commercial, c’était faux, historiquement, le vert de course britannique est certainement compréhensible pour beaucoup, mais pas pour moi. L’Aston Martin ne se démarque pas à la télévision.

« La couleur rose est non seulement devenue notre marque de fabrique, mais a également acquis une certaine élégance. »

L’équipe de Silverstone a opéré sous plusieurs surnoms dans le passé – Jordan, Midland, Spyker et Force India avant de devenir Racing Point – mais au cours des deux années de BWT avec l’équipe, Weissbacher a décrit les hauts et les bas de son implication dans l’équipe.

Pas de prix pour deviner quel était le point bas…

« Le plus beau moment a été le Sakhir GP 2020 avec la victoire de Sergio Perez. Aussi parce qu’au petit-déjeuner à l’hôtel le jour de la course, j’ai promis à Sergio qu’il gagnerait aujourd’hui. Et il a gagné !

« La plus grosse déception ? Que je n’ai pas pu convaincre Lawrence Stroll de rosir l’Aston Martin jusqu’à maintenant. Pas par égoïsme, mais par pure rationalité, car une voiture rose se démarque simplement davantage et a un effet publicitaire beaucoup plus important.

