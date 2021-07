By Rotation prend Westfield London avec un pop-up de location – WWD

La révolution de la location se poursuit et cette semaine, la plateforme de location peer-to-peer By Rotation inaugure son premier espace physique, dans le centre commercial Westfield de Londres.

Le pop-up, qui durera 11 jours, a ajouté une touche fraîche et jeune au centre commercial de l’ouest de Londres avec ses intérieurs roses et verts millénaires et son offre de mode Instagrammable.

L’espace de 3 300 pieds carrés est rempli de robes de cérémonie, de costumes aux couleurs vives et d’accessoires à gogo de marques à la mode comme Ganni, Rixo, Sleeper, Stine Goya et Jacquemus.

Les acheteurs peuvent également repérer l’article de luxe occasionnel, d’un blazer Chanel à une robe d’été lumineuse Dolce & Gabbana, mais selon la fondatrice de By Rotation Eshita Kabra-Davies, les étiquettes contemporaines sont les plus populaires parmi sa communauté croissante de plus de 70 000 rotateurs socialement conscients. .

L’espace présente également certains des intérieurs les plus photogéniques et les plus actuels, comme des canapés en velours bleu ciel, des chaises en rotin, du linge de table et des miroirs Ultrafragola, tous conçus par l’architecte d’intérieur Abisola Omole du Studio Arva.

La plate-forme commencera également à louer des articles ménagers, en mettant l’accent sur le linge de maison, afin que les clients puissent habiller leurs tables avec des articles à la mode. Mais Kabra-Davies voit également une opportunité dans la location d’objets plus volumineux comme des canapés ou des miroirs à des professionnels de l’intérieur travaillant sur des tournages ou d’autres projets.

« Nous sommes attachés à notre modèle peer-to-peer. Nous ne voulons pas grandir en achetant beaucoup d’inventaire et en le louant, c’est le raccourci. Vous pouvez également vous développer en ajoutant de nouvelles catégories », a-t-elle déclaré, soulignant une autre opportunité de commencer bientôt à louer des équipements sportifs. “J’adorerais pouvoir louer une planche à pagaie chez By Rotation.”

Alors que le modèle de location continue de se développer, de plus en plus de marques et de détaillants traditionnels manquent. Mais en ce qui concerne Kabra-Davies, By Rotation gardera ses distances avec la marque blanche ou la reprise des stocks des détaillants et s’en tiendra à donner le pouvoir de le consommateur final pour fournir l’inventaire et définir les tendances.

“Il n’y a rien de plus circulaire que d’utiliser les vêtements qui se trouvent déjà dans la garde-robe des gens”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le modèle peer-to-peer permet des marges bénéficiaires plus saines.

En ce qui concerne le commerce de détail physique, ce n’est pas non plus une priorité, étant donné l’affinité des jeunes acheteurs pour tout ce qui est numérique. La société a décidé de répondre à l’invitation de Westfield en tant qu’« exercice de création de marque et de collecte de données », mais l’accent restera mis sur l’investissement dans la technologie et l’amélioration de l’expérience de l’application – d’autant plus que les volumes de location ont augmenté de 20 fois depuis le début du verrouillage Royaume-Uni en avril.

L’expansion sur d’autres territoires européens, à commencer par la France, est en cours.