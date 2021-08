Bybit fait passer le concours de trading annuel “WSOT” au niveau supérieur avec un prix allant jusqu’à 7,5 millions de dollars

17 août 2021 – La compétition annuelle de trading WSOT est de retour. L’inscription à l’édition WSOT 2021 de l’échange de crypto Bybit commence le 18 août et promet d’être à nouveau le plus grand tournoi de trading de crypto au monde.

Le prix WSOT 2021 pourra atteindre une valeur historique de 7,5 millions USDT, en plus d’inclure des NFT à collectionner et de nombreux prix supplémentaires, a annoncé Bybit.

” WSOT est de retour – plus grand et meilleur, comme nous l’avons promis “, a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et PDG de Bybit. « Nous voulons célébrer l’excellence et l’esprit de compétition tout en montrant l’influence positive de la crypto dans notre vie quotidienne : elle améliore la littératie financière, suscite l’intérêt des gens pour la technologie et montre comment nous pouvons être une force de changement et redonner un peu à toute la société.

L’événement commercial classique de Bybit, l’un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires au monde, a attiré plus de 12 000 participants l’année dernière. Parmi les 135 troupes et 2 128 participants individuels, les gagnants ont remporté 1,27 million de dollars de prix lors de la dernière édition.

Le grand prix

Avec un prize pool allant jusqu’à 6M USDT pour le Group Challenge et jusqu’à 1,5M USDT pour le Challenge Individuel, les WSOT 2021 devraient être l’événement de l’année pour les traders du monde entier.

«Chez Bybit, nous continuons d’être émerveillés par l’incroyable soutien de la communauté mondiale de la cryptographie. En guise de remerciement, nous avons travaillé très dur au cours des 12 derniers mois pour faire passer l’expérience de cette compétition au niveau supérieur avec le plus gros prix à ce jour », a déclaré Zhou.

WSOT 2020 était la première compétition de trading de l’utilisateur junki84. Le participant a mis sa stratégie de trading à l’épreuve et a obtenu un rendement de 5 242,02%. Tout aussi impressionnante a été la performance du trader SalsaTekila, qui a terminé deuxième avec 3 956,56%. Avec plus de récompenses et plus de participants, la compétition devrait être encore plus intense cette année.

« Nous sommes reconnaissants de l’opportunité de fournir une plate-forme à la hauteur des ambitions des meilleurs traders du monde. Ses réalisations étaient dignes d’admiration. Et ses compétences et sa passion sont la somme de tout ce que représente la crypto: créer un environnement juste, transparent et ouvert pour que les gens montrent la meilleure version d’eux-mêmes », a fait remarquer Zhou.

WSOT 2021 est ouvert aux commerçants du monde entier où les services Bybit sont disponibles. Les participants peuvent former une troupe ou concourir seuls et gagner des avantages d’inscription anticipée, des remises ou des dispenses sur les frais de négociation, et plus de 1 000 NFT et 40 000 USDT supplémentaires en tirages au sort.

Pour un avenir meilleur

En 2020, Bybit a fait don d’une partie du prix WSOT à l’UNICEF. Un total de 10 BTC d’une valeur marchande de 100 000 $, pour atténuer les grandes conséquences et effets de la pandémie. Un an plus tard, COVID-19 reste une crise mondiale, affectant particulièrement l’accès des enfants à l’éducation et menaçant leur bien-être à long terme.

Bybit a quadruplé son don à 400 000 $ en BTC cette année pour soutenir l’UNICEF dans ses efforts pour fournir une éducation scientifique, technologique, technique et mathématique aux filles au Vietnam et fournir une éducation de qualité en Asie de l’Est et dans le Pacifique.

« Le monde apprend à vivre avec la pandémie, mais les groupes vulnérables qui souffrent le plus de ses effets sont souvent négligés. Au fil des ans, Bybit a été témoin du talent et du potentiel des membres de la communauté mondiale de la cryptographie, quels que soient leur âge, leur sexe et leurs antécédents », a déclaré Igneus Terrenus, directeur de la communication chez Bybit. « Il n’y a vraiment pas de meilleur investissement que le bien-être des enfants et leur droit à l’éducation. Nous espérons que notre don à l’UNICEF contribuera à améliorer la vie de ceux qui grandiront pour façonner l’avenir. »

** L’UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service **

Détails des WSOT 2021

La phase d’inscription de 10 jours commence à 10 h 00 (UTC) le 18 août 2021.

Les utilisateurs éligibles peuvent participer à deux catégories principales en plus de concourir pour des prix supplémentaires, y compris des NFT, pendant la compétition pendant une période de 20 jours : du 28 août au 17 septembre 2021.

Défi Groupe BTC et ETH : Rejoignez ou dirigez une troupe de 10 membres ou plus pour débloquer un prix allant jusqu’à 6 millions USDT. Défi individuel : les commerçants individuels se disputeront leur part des 1,5 million USDT de récompenses, bien plus que les 90 000 USDT du prix de l’année dernière.Plus de 1 000 NFT à collectionner et 40 000 USDT supplémentaires à distribuer aux participants lors de tombolas quotidiennes.

Lisez les règles et inscrivez-vous aux WSOT 2021 : bybit.com/wsot2021

À propos de WSOT

Les World Series of Trading (WSOT) sont une compétition mondiale de trading menée par Bybit pour favoriser l’esprit de compétition, le fair-play et la camaraderie parmi les amateurs de crypto du monde entier. WSOT célèbre les changements positifs que les crypto-monnaies et la technologie ont apportés à nos vies.

WSOT classe les participants par P&L (%) et gains – les traders s’affrontent sur un terrain de jeu équitable, quelle que soit la profondeur de leurs poches.

À propos de Bybit

Bybit est un échange de crypto-monnaie créé en mars 2018 qui offre une plate-forme professionnelle où les traders de crypto-monnaie peuvent trouver un moteur de matchmaking ultra-rapide, un excellent service client et des communautés multilingues. La société propose des services de trading en ligne innovants et des produits de cloud mining, ainsi qu’un support API, aux clients de détail et professionnels du monde entier, et s’efforce d’être l’échange le plus fiable.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.bybit.com/es-ES

Pour recevoir toutes les actualités, suivez Bybit sur les réseaux sociaux : Twitter et Telegram.

