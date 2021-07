Bybit, la principale bourse, lance le trading au comptant | Invezz

Bybit, la plus grande bourse de dérivés crypto au monde, lance le trading au comptant de crypto, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La plate-forme de négociation au comptant de la bourse sera mise en ligne aujourd’hui à 6 h UTC et prend en charge BTC / USDT, ETH / USDT, XRP / USDT et EOS / USDT. Bybit ajoutera plus de paires de trading à l’avenir. Les frais des fabricants sont fixés à zéro.

Un échange stable, fiable et de classe mondiale

Bybit est fier de fournir une liquidité et une fiabilité de classe mondiale pour le trading au comptant. Il s’est avéré être un échange très fiable et convivial dans toutes les conditions du marché. C’était l’un des rares à n’avoir connu aucun temps d’arrêt ou de surcharge tout au long de la récente course à pied sur les crypto-monnaies. Pour les échanges d’actifs, la liquidité est sans aucun doute l’un des aspects les plus significatifs. La plateforme de trading de produits dérivés de Bybit a la marge la plus étroite et la meilleure liquidité au monde. Les utilisateurs obtiennent la meilleure exécution et les meilleures cotations du marché à tout moment, même dans les conditions les plus volatiles. Le PDG et cofondateur de Bybit, Ben Zhou, déclare :

Le trading au comptant permet un transfert direct de propriété

Le trading au comptant permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des actifs au taux actuel du marché une fois qu’un ordre est terminé. Cela se passe sur place, d’où le nom. Les acheteurs et les vendeurs transfèrent la propriété des actifs cryptographiques directement sur le marché au comptant. Le trading spot de crypto-monnaie facilite les stratégies de couverture des traders de produits dérivés à un niveau plus avancé. C’est aussi un point de départ de base pour les nouveaux entrants sur le marché.

Accent mis sur le service client

Les services centrés sur le client et les produits de vente au détail de Bybit rendent le trading de crypto-monnaie plus accessible à tous les types d’utilisateurs du monde entier, garantissant une expérience de trading fluide et agréable. La plate-forme professionnelle offre un support communautaire multilingue, un excellent service client et un moteur de matchmaking ultra-rapide. La société propose des produits de cloud mining, des services de trading en ligne innovants et un support API pour les clients de détail et professionnels du monde entier.

