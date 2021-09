Bybit lance la liste des tokens $ BIT

Vendredi, la bourse de crypto-monnaie Bybit, basée à Singapour, a annoncé son premier jeton, appelé “$ BIT”, sur sa plate-forme Bybit Launchpad.

La liste BIT de Bybit comprendra des récompenses de lancement et des cadeaux gratuits pour les participants. Bybit a déclaré que la rampe de lancement est ouverte aux utilisateurs qui ont terminé le niveau 1 de Know Your Customer (KYC), garantissant la conformité aux exigences réglementaires locales.

L’échange de crypto a déclaré que le Launchpad est conçu pour aider à connecter des projets de crypto innovants et des utilisateurs qui pourraient être intéressés à s’exposer à des projets prometteurs tout en protégeant les utilisateurs et les projets.

« Chez Bybit, nous sommes constamment inspirés et impressionnés par l’expérimentation intrépide et imaginative dans l’espace crypto et les personnes talentueuses et engagées qui travaillent pour un avenir meilleur de la finance », a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et PDG de Bybit.

Selon le communiqué, BIT est le jeton natif de BitDAO, l’une des plus grandes organisations autonomes décentralisées (DAO) au monde qui vise à allouer des ressources financières et de talents massives pour soutenir la croissance de DeFi.

Bybit est l’un des premiers promoteurs de BitDAO et s’est engagé à contribuer 2,5 points de base de volume de transactions à terme à la trésorerie de BitDAO. La contribution, aux taux de 2021, devrait dépasser 1 milliard de dollars par an. Le solde de trésorerie de BitDAO s’élevait à plus de 540 millions de dollars au 16 septembre.

L’échange de crypto a été fondé en 2018 et fournit des produits dérivés en ligne et des services de trading au comptant, des produits DeFi et de cloud mining, ainsi qu’un support API pour les clients institutionnels et de détail, selon son site officiel.

Bybit étend activement ses activités à différents secteurs. Le mois dernier, la plateforme d’échange de crypto-monnaies a conclu un accord de coopération de trois ans avec l’organisation d’e-sport Astralis en affichant son logo pour son exposition, dans l’espoir d’étendre la connexion des crypto-monnaies dans l’industrie du e-sport. .

