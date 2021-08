ByBit signe un accord de parrainage de 3 ans pour les sports électroniques avec Astralis et Alliance Crypto new media

Plate-forme de négociation de crypto-monnaie, ByBit a signé un accord de parrainage d’esports de 3 ans avec l’organisation suédoise d’esports Alliance et la société danoise Astrallis dans sa quête de notoriété mondiale. L’accord, qui modélise des mouvements similaires par l’échange de produits dérivés FTX, témoigne de l’inclinaison croissante des principaux courtiers en crypto à l’importance de l’esport.

Alliance et Astralis sont tous deux de grands noms de l’industrie de l’esport dans l’Union européenne. Alliance est une société détenue par des joueurs réputée pour sa participation dans Dota 2. Auparavant membre de l’agence GoodGame appartenant à Amazon, la société est devenue indépendante en 2016. Selon la plateforme médiatique Dexerto, Astralis est cotée sur le Nasdaq danois et fait face à des joueurs compétents. qui participent à Counter Strike: Global Offensive.

“C’est un accord important pour Astralis à tous les niveaux”, a déclaré le co-fondateur de l’organisation, Jakob Lund Kristensen. “En même temps, le but de l’accord et de l’activation qui l’entoure correspond presque parfaitement au nôtre : défendre les aspects positifs du jeu.”

L’accord de parrainage verra la marque de ByBit s’afficher sur les maillots des organisations, les superpositions de streaming et les canaux de médias sociaux. De plus, la bourse est en bonne voie pour « participer activement » aux initiatives de neutralité carbone, à l’éducation financière et à l’organisation d’activations supplémentaires pour le parrainage.

ByBit dans l’écosystème crypto

ByBit a une représentation active dans l’écosystème de la monnaie numérique d’aujourd’hui. Coingape a signalé en novembre 2020 le flottement des produits dérivés de la société. De plus, ByBit a lancé un produit Cloud Mining en mai, un produit qui permet à quiconque d’exploiter Ethereum (ETH) à partir de 100 $ seulement.

ByBit est également très important dans le domaine du sponsoring sportif. En plus d’attirer les plus grandes légendes du poker au monde dans ses compétitions commerciales, la société a signé un partenariat mondial pluriannuel avec le géant allemand du football, le Borussia Dortmund.

ByBit n’est pas à l’abri du balayage réglementaire que connaissent les échanges de crypto-monnaie dans le monde entier. Dans l’une de ses dernières réponses réglementaires, la société a fermé tous ses comptes de téléphonie mobile chinois alors que la répression du gouvernement contre l’exploitation minière de Bitcoin et les activités liées à la monnaie numérique s’intensifiait en mai.

Le récent partenariat avec Alliance et Astralis a encore intensifié la volonté de l’entreprise de s’implanter dans le monde en pleine croissance des innovations numériques.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin