Byblos affrontera Beyrouth en finale du championnat libanais de basket-ball des expatriés

En finale: il ne reste qu’un seul match

Byblos affrontera Beyrouth en finale du championnat de basket-ball des expatriés libanais après avoir progressé dans une demi-finale passionnante.

Les demi-finales ont été pleines d’action et de surprises avec des victoires de Byblos sur Baalbek et Beyrouth a vu Zahle Team. Les jeux étaient sous la supervision du Dubai Sports Council et de la UAE Basketball Federation.

Dans le premier match, Byblos a réussi à mettre fin au match nul contre Baalbek avec une performance dominante du MVP Rawad Rahme qui a terminé le match avec 40 points.

Dans la deuxième demi-finale, Beyrouth a renversé les favoris et a remporté la victoire sur Zahle Team dans un match très compétitif qui s’est terminé par un score serré de 79 à 75 et une démonstration inspirée de Rony Khoury de Beyrouth.

Les joueurs les plus précieux des jeux ont remporté chacun un bon Decathlon de 200 AED et les prix ont été remis par le fondateur de High Five, M. Bahi Rifai.

Le dernier match aura lieu le dimanche 16 mai 2021 à 20h00 au Al Wasl Sports Club et une cérémonie de remise des prix suivra immédiatement après.

