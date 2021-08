BYD lancera bientôt un monospace électrique pour le segment B2B : termine 8 ans en Inde

BYD K9 à Bangalore en mars 2013

BYD India, qui se trouve être une filiale du fabricant de véhicules électriques soutenu par Warren Buffett, BYD, a achevé huit années d’exploitation commerciale de véhicules électriques en Inde. À l’heure actuelle, les bus électriques BYD fonctionnent dans plus de 10 villes en Inde, dont Mumbai, Hyderabad, Pune, Kerala, et même la route de Manali à Rohtang Pass, ce qui leur a permis de battre un nouveau record en grimpant jusqu’à 3 980 m dans le Himalaya. Avec un kilométrage total de plus de 24 millions de kilomètres dans le pays, les bus BYD contribuent à réduire les émissions de carbone de près de 25 000 tonnes, soit l’équivalent de la plantation de plus de 2 millions d’arbres, faisant de BYD India le leader du marché indien des bus électriques.

BYD India a été enregistré en 2007 à Chennai, parallèlement à la construction d’une usine de fabrication de produits électroniques. Plus tard, début 2013, BYD India a commencé à explorer le marché des véhicules électriques en Inde. Suite à cela, le 20 août 2013, le premier bus purement électrique est arrivé dans le port de Chennai, faisant du BYD K9 le premier bus purement électrique de l’histoire de l’industrie automobile indienne. Maintenant, compte tenu de la grande réponse et du désir d’adoption des véhicules électriques en Inde de la part des secteurs public et des entreprises, BYD India se prépare à lancer bientôt son monospace électrique pour le segment B2B.

La décision de la société d’entrer dans le segment B2B est également conforme à l’objectif des solutions de transport d’électrification 7+4 de BYD qui est de créer un environnement mondial plus propre et d’aider l’Inde à atteindre ses objectifs ESG. BYD pénètre les marchés de nombreux autres pays d’Asie-Pacifique, notamment la Corée du Sud, Singapour, le Japon et l’Australie. À l’échelle mondiale, les véhicules électriques de la marque couvrent plus de 300 villes, opérant dans plus de 50 pays et régions.

Parlant du projet de la marque pour l’avenir, Ketsu Zhang, directeur exécutif de BYD India Private Limited, a déclaré que BYD avait reçu un accueil formidable pour ses bus électriques ainsi que ses chariots élévateurs, en particulier de la part du public indien et du secteur B2B. Voyant cela, la marque a décidé d’introduire davantage de véhicules utilitaires électriques dans le segment B2B à partir du quatrième trimestre 2021. Il a en outre déclaré qu’à l’avenir, BYD aimerait faire partie du parcours de chaque consommateur indien vers les véhicules électriques, dont les plans sont encore au stade du pipeline.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.