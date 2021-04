Bye, Bye Miss American Pie, Baseball, Chevies et … ⋆ .

Il est difficile d’avaler le changement dont les États-Unis ont été témoins depuis mon enfance. Oh, comment la tarte américaine, le baseball, Chevrolet et bien d’autres ont échoué alors qu’ils tombent dans les mauvaises idées de la gauche.

En commençant par le plus récent des travestis, le commissaire de la Ligue majeure de baseball, Robert D. Manfred Jr., a retiré le match des étoiles et le repêchage de la MLB d’Atlanta, en Géorgie, parce qu’il est tombé dans un stratagème de gauchistes réveillés dirigés par Stacey Abrams.

Le commissaire a retiré ces principaux moteurs économiques des habitants du sud-est des États-Unis et les a remis au Colorado sans comprendre la raison pour laquelle il le faisait. Les médias ont appelé sa naïveté et l’ont exposée à tous les fans de MLB du pays.

Oui, parlons maintenant de retirer le jeu All-Star et de repêcher d’un État avec une forte population noire, une grande population d’entreprises appartenant à des noirs et de le placer à Denver, avec pratiquement aucune population noire ou entreprises appartenant à des noirs. Qui fait du mal aux minorités maintenant, M. Manfred? Qui est le raciste maintenant?

J’ai assisté à trois matchs des All-Star dans ma vie. Ma famille a participé à plusieurs matchs de la MLB et encore plus de matchs de la Ligue mineure, principalement les Durham Bulls. J’avais prévu de les emmener au match des All-Star à Atlanta cet été, suivi d’arrêts à Charleston, SC, Myrtle Beach, SC et Wilmington, NC sur le chemin du retour. Eh bien, ce plan est mort grâce au pire commissaire à avoir jamais dirigé la MLB.

Alors que Manfred doit être évincé de son poste de pire commissaire à avoir jamais dirigé la ligue, GM a ruiné Chevrolet alors qu’il espérait gagner la faveur de la gauche. Qui veut un de ces gâchis financés par les contribuables dans leur entrée?

Les démocrates ont ruiné General Motors, la Major League Baseball, la Ligue nationale de football, l’hymne national, notre drapeau et les monuments nationaux… que pouvons-nous prendre de plus?

Les libéraux n’ont pas encore ruiné la tarte américaine (une idée), mais j’imagine qu’ils ont un plan pour cela. Ils ont f $ ^ et amélioré tout le reste.

