Byju détrône Paytm pour devenir la start-up la plus valorisée d’Inde avec 16,5 milliards de dollars

Byju n’a pas répondu aux questions de FE.

Byju’s a détrôné Paytm pour devenir la start-up la plus précieuse du pays après avoir obtenu près de 350 millions de dollars de nouveaux financements auprès d’un groupe d’investisseurs comprenant UBS Group, Blackstone, le fonds d’État d’Abou Dhabi ADQ, Phoenix Rising et le fondateur et PDG de Zoom Eric Yuan, les documents déposés par la société auprès du RoC l’ont montré.

Le dernier investissement valorise l’entreprise à environ 16,5 milliards de dollars. Paytm est évalué à 16 milliards de dollars.

Byju n’a pas répondu aux questions de FE.

Le financement est censé être une extension du tour de table financier plus large de plus d’un milliard de dollars de la société de technologie électronique basée à Bengaluru qu’elle a levé par tranches. Dans le cadre de l’investissement, la startup dirigée par Byju Raveendran a été soutenue par un groupe d’investisseurs comprenant B Capital Group du cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, Baron Funds, XN Exponent Holdings et d’autres pour une valorisation d’environ 15 milliards de dollars plus tôt cette année. Le récent investissement de 350 millions de dollars porte la taille totale du cycle de financement à plus de 1,5 milliard de dollars.

La majeure partie du capital levé sera utilisée pour financer une série d’acquisitions que Byju’s a alignées. En avril, la société a acquis le fournisseur de services de préparation de tests physiques Aakash Educational Services (AESL) dans le cadre d’une opération en espèces et en actions de près d’un milliard de dollars. Byju’s aurait également acquis son rival Toppr dans le cadre d’une transaction estimée à plus de 100 millions de dollars ; l’accord n’a pas encore été officiellement annoncé. En outre, il se rapproche également des discussions pour acquérir d’autres entreprises connexes, notamment Great Learning et Gradeup, selon les rapports.

L’espace ed-tech dirigé par Byju’s a également accaparé la majeure partie du financement de démarrage en 2020 alors que la pandémie a entraîné un boom des abonnements aux services éducatifs en ligne. Un groupe d’investisseurs, y compris de nouveaux bailleurs de fonds comme Silver Lake et Alkeon Capital, ont collectivement injecté plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise l’année dernière.

Byju’s, qui prétend avoir jusqu’à 80 millions d’utilisateurs enregistrés et 5,5 millions d’abonnés, a vu ses revenus doubler au cours de l’exercice 21 par rapport à l’année précédente.

Dans une interview avec FE fin septembre de l’année dernière, le fondateur et PDG Byju Raveendran a mentionné que la société avait ajouté plus de 25 millions d’utilisateurs gratuits sur la plate-forme entre avril et août, contre un peu plus de 40 millions au cours des quatre premières années et demie. .

La taille du marché du secteur indien des technologies électroniques devrait être multipliée par 3,7 au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2,8 milliards de dollars en 2020, selon un récent rapport d’EY-IVCA. Le segment comptera plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.