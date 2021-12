Byju est en pourparlers pour devenir public via SPAC à une valorisation de 48 milliards de dollars: sources

Byju’s est soutenu par des investisseurs de renom, dont General Atlantic, Sequoia Capital, l’Initiative Chan-Zuckerberg, Naspers, Silver Lake et Tiger Global.



Byju’s est en discussions avancées pour une cotation publique aux États-Unis en partenariat avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de Michael Klein qui pourrait valoriser le géant indien de l’edtech à 48 milliards de dollars, ont indiqué des sources.

Des discussions avancées sont en cours avec la SPAC de Churchill Capital au sujet de l’accord qui pourrait être conclu dans les prochains mois, ont indiqué des sources proches du développement.

Ils ont ajouté que Byju’s – la startup edtech la plus valorisée en Inde – lèverait environ 4 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 48 milliards de dollars.

Byju’s n’a pas répondu aux requêtes, tandis que les commentaires n’ont pas pu être immédiatement obtenus de Churchill Capital.

Plusieurs entreprises utilisent la route SPAC pour entrer en bourse aux États-Unis. Les SAVS sont des véhicules d’investissement cotés en bourse qui n’ont aucune activité et sont formées dans l’intention de fusionner avec une société privée.

Plus tôt cette année, des startups indiennes de premier plan, y compris des acteurs comme Swiggy et Byju’s, avaient écrit au Premier ministre Narendra Modi, l’exhortant à accélérer une politique permettant aux entreprises indiennes de s’inscrire directement sur les bourses étrangères.

Byju’s est soutenu par des investisseurs de renom, dont General Atlantic, Sequoia Capital, l’Initiative Chan-Zuckerberg, Naspers, Silver Lake et Tiger Global.

L’espace edtech a connu une forte croissance à l’échelle mondiale, y compris en Inde, la pandémie de COVID-19 servant de point d’inflexion. De nombreux cours hors ligne ont été mis en ligne pour assurer la continuité de l’éducation tout en respectant les normes de distanciation sociale. L’application de Byju compte plus de 115 millions d’étudiants inscrits et 7 millions d’abonnements annuels payants. Un temps moyen de 71 minutes est passé quotidiennement dans plus de 1 700 villes.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.