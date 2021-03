Byju est en pourparlers pour une nouvelle levée de fonds de 700 millions de dollars

Byju’s, qui prétend avoir jusqu’à 80 millions d’utilisateurs enregistrés et 5,5 millions d’abonnés, a vu ses revenus augmenter de 125% au cours des trois dernières années pour atteindre environ 400 millions de dollars.

La start-up Edtech Byju’s est en pourparlers avancés pour lever 600 à 700 millions de dollars dans une nouvelle ronde de financement, soutenue par une poignée d’investisseurs. Une fois l’accord conclu, on estime qu’il donnera à l’entreprise d’éducation en ligne une évaluation post-monétaire d’environ 15 milliards de dollars, selon des sources au courant des discussions.

Byju n’a pas répondu aux questions de FE concernant la levée de fonds.

Le nouveau capital sera utile pour la société basée à Bengaluru qui est censée être en train d’encrer une série d’acquisitions. FE avait rapporté le mois dernier que Byju’s était en pourparlers pour acquérir son rival Toppr dans le cadre d’une transaction d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. La société serait également en train de conclure un accord d’une valeur de près d’un milliard de dollars pour acheter Aakash Educational Services, une société qui gère une chaîne de centres de coaching de préparation aux tests physiques.

L’espace edtech dirigé par Byju’s a accaparé la majeure partie du financement de démarrage l’année dernière, la pandémie ayant entraîné une explosion des abonnements aux services éducatifs en ligne. Un groupe d’investisseurs, y compris de nouveaux bailleurs de fonds comme Silver Lake et Alkeon Capital, ont collectivement injecté plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise, la valorisant à plus de 11 milliards de dollars. Au total, la firme a levé près de 2 milliards de dollars à ce jour.

Byju’s, qui prétend avoir jusqu’à 80 millions d’utilisateurs enregistrés et 5,5 millions d’abonnés, a vu ses revenus augmenter à un taux composé de 125% au cours des trois dernières années pour atteindre environ 400 millions de dollars. L’entreprise a pour objectif de clôturer l’exercice 21 avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars.

Dans une interview accordée à FE en septembre de l’année dernière, le fondateur et PDG Byju Raveendran a déclaré que la société avait ajouté plus de 25 millions d’utilisateurs gratuits sur la plate-forme entre avril et août, contre un peu plus de 40 millions au cours des quatre premières années et demie.

«Les étudiants qui ont bénéficié de l’accès au contenu souscrit à l’abonnement… Nous sommes à 4,5 millions d’utilisateurs payants sur une base de 70 millions d’utilisateurs gratuits. Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs continueront à apprendre en ligne de l’autre côté de la crise et nous nous attendons à ce que la conversion augmente réellement », avait déclaré Raveendran.

Selon un récent rapport d’EY-IVCA, la taille du marché du secteur indien des technologies électroniques augmentera de 3,7 fois au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2,8 milliards de dollars en 2020. Le segment verra plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025.

«L’augmentation de la numérisation, la croissance rapide de l’écosystème des start-ups, la base de consommateurs en constante évolution et la situation de Covid-19 ont donné au secteur des technologies électroniques une énorme opportunité de croissance», ont déclaré les analystes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.