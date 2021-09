Byju est évalué à près de 17 milliards de dollars : lève 150 millions de dollars ; une valorisation de 21 milliards de dollars

in

La collecte de fonds coïncide presque avec l’acquisition par la société de la plate-forme de préparation aux tests en ligne Gradeup, annoncée plus tôt cette semaine.

La société d’éducation en ligne la plus appréciée du pays, Byju’s, a levé un nouveau financement de 150 millions de dollars (1 093,98 crore) auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Asmaan Ventures. Mirae Asset, MACM India Growth Fund et ARK Ncore ont également soutenu le cycle d’investissement, selon les documents déposés par la société auprès du Registrar of Companies (RoC), ministère des Affaires étrangères.

La collecte de fonds valorise l’entreprise à environ 16,87 milliards de dollars. Byju’s n’a pas répondu aux questions de FE concernant cette levée de fonds.

La société edtech basée à Bengaluru qui a levé beaucoup de capitaux auprès d’investisseurs jusqu’en 2020 et 2021 utilisera la majeure partie du financement pour financer sa série d’acquisitions.

La start-up edtech a déjà levé près de 1,5 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs, dont B Capital Group du cofondateur de Facebook Eduardo Saverin, UBS Group et Blackston, par tranches cette année.

Byju’s chercherait à lever 1 à 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour une valorisation pouvant atteindre 21 milliards de dollars.

Actuellement, la start-up indienne la plus appréciée, Byju’s est soutenue par une multitude d’investisseurs de renom, dont General Atlantic, l’Initiative Chan-Zuckerberg, Naspers, Silver Lake et Tiger Global. L’entreprise prétend servir plus de 100 millions d’étudiants inscrits, dont 6,5 millions d’apprenants rémunérés.

Plus tôt cette année, Byju a acquis le fournisseur de services de préparation aux tests physiques Aakash Educational Services dans le cadre d’un accord de près d’un milliard de dollars, l’un des plus importants de l’espace edtech local. En juillet, la société a acquis la start-up edtech Great Learning dans le cadre d’un accord de 600 millions de dollars et a dépensé 500 millions de dollars supplémentaires pour acquérir la plate-forme de lecture numérique pour enfants Epic basée aux États-Unis. La société a dépensé plus de 2 milliards de dollars en acquisitions jusqu’à présent cette année, y compris son rival indien Toppr qui n’a pas encore été officiellement annoncé par la société.

Les analystes de RBSA Advisors estiment que les offres de formation en ligne locales pour les classes 1 à 12 augmenteront jusqu’à 6,3 fois d’ici 2022, créant un marché de 1,7 milliard de dollars, tandis que le marché post-K12 devrait croître de 3,7 fois au toucher. 1,8 milliard de dollars. Cette croissance devrait être tirée par les catégories K12, enseignement supérieur, préparation aux tests et perfectionnement, ont-ils déclaré.

