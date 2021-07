Byju’s acquiert Epic pour 500 millions de dollars

in

L’alignement des missions et la passion partagée font de Byju le partenaire idéal, car Epic est convaincu que cette acquisition suscitera l’enthousiasme pour l’apprentissage dans le monde entier, a déclaré Markosian, co-fondateur d’Epic.

Le major Edtech Byju a annoncé mercredi avoir acquis Epic, une plate-forme de lecture numérique pour enfants, pour 500 millions de dollars (environ 3 729,8 crores de Rs).

L’entreprise investira 1 milliard de dollars supplémentaires en Amérique du Nord pour accélérer sa vision d'”aider les étudiants à aimer l’apprentissage”, indique un communiqué.

L’acquisition aidera Byju à étendre sa présence aux États-Unis en donnant accès aux plus de deux millions d’enseignants et 50 millions d’enfants de la base d’utilisateurs mondiale existante d’Epic, qui a plus que doublé au cours de l’année dernière, a-t-il ajouté.

Le PDG d’Epic, Suren Markosian, et le co-fondateur Kevin Donahue resteront dans leurs fonctions, a-t-il ajouté.

« Notre partenariat avec Epic nous permettra de créer des expériences de lecture et d’apprentissage engageantes et interactives pour les enfants du monde entier.

Notre mission est d’alimenter la curiosité et de rendre les étudiants amoureux de l’apprentissage. Sachant qu’Epic et ses produits sont ancrés dans la même mission, c’était un choix naturel. Ensemble, nous avons la possibilité de créer des expériences percutantes pour que les enfants deviennent des apprenants tout au long de leur vie », a déclaré Byju Raveendran, fondateur et PDG de Byju’s.

“Ensemble, nous pouvons aider à autonomiser les générations futures d’enfants en favorisant un amour à vie pour la lecture et l’apprentissage”, a ajouté Markosian.

Byju’s a des plans agressifs pour l’expansion des marchés internationaux et américains, et l’acquisition avec Epic entraînera non seulement des investissements importants dans la technologie qui contribueront à un apprentissage personnalisé pour les étudiants, mais permettront également à Byju’s de devenir un élément naturel de la culture d’apprentissage de l’Amérique, la déclaration mentionné.

