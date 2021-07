Byju’s acquiert Great Learning pour 600 millions de dollars

Jusqu’à présent cette année, Byju’s a dépensé plus de 2 milliards de dollars en acquisitions, y compris son rival indien Toppr qui n’a pas encore été officiellement annoncé par la société.

Byju’s a annoncé lundi avoir acquis la start-up edtech Great Learning pour 600 millions de dollars dans le cadre d’un accord en espèces, en actions et en complément de prix. Cette décision aidera l’entreprise, évaluée à 16,5 milliards de dollars, à prendre pied dans le domaine de l’amélioration des compétences professionnelles et de l’enseignement supérieur.

L’acquisition intervient quelques jours après l’acquisition par Byju de la plate-forme de lecture numérique pour enfants Epic aux États-Unis dans le cadre d’un accord de 500 millions de dollars. Plus tôt cette année, la société basée à Bengaluru a conclu son plus gros contrat de fusion et acquisition (fusion et acquisition) en rachetant le fournisseur de services de préparation aux tests physiques Aakash Educational Services dans le cadre d’un contrat de 1 milliard de dollars. Jusqu’à présent cette année, Byju’s a dépensé plus de 2 milliards de dollars en acquisitions, y compris son rival indien Toppr qui n’a pas encore été officiellement annoncé par la société.

Byju a déclaré qu’il dépensera 400 millions de dollars supplémentaires pour « accélérer » la croissance de Great Learning, portant ainsi son engagement d’investissement total dans l’espace de l’enseignement supérieur à environ 1 milliard de dollars. Fondée en 2013, Great learning, dirigée par Mohan Lakhamraju et basée à Singapour, affirme avoir dispensé plus de 60 millions d’heures d’apprentissage à 1,5 million d’apprenants de plus de 170 pays. Il suit un modèle d’apprentissage encadré et dispose d’un réseau de plus de 2 800 mentors. L’entreprise est au service de plus de 500 entreprises partenaires pour leurs besoins de perfectionnement et de talent.

La pandémie a entraîné des changements dans les modèles de travail réguliers et a poussé les entreprises à accélérer la poussée technologique, créant une demande pour des rôles d’employés davantage basés sur la technologie. Les entreprises cherchent désormais de plus en plus à améliorer les compétences de leurs employés, ce qui stimule la croissance de cette catégorie edtech. Des start-ups comme upGrad, Eruditus et Simplilearn opèrent dans cet espace.

“Ce partenariat rassemble l’expertise de Byju en matière de technologie et de contenu avec les cours professionnels recherchés de Great Learning à un moment important où la pandémie de Covid-19 et l’évolution de la dynamique de l’industrie ont encouragé les professionnels en Inde et dans le monde à se perfectionner”, a déclaré Byju dans un communiqué. « Grâce à nos forces combinées, nous visons à devenir un leader mondial du marché dans ce segment », a déclaré le fondateur et PDG Byju Raveendran.

Great Learning continuera à fonctionner en tant qu’unité indépendante au sein du groupe Byju’s sous la direction de son fondateur et PDG Mohan Lakhamraju et des co-fondateurs Hari Nair et Arjun Nair.

Byju’s est soutenu par une multitude d’investisseurs de renom, dont General Atlantic, l’Initiative Chan-Zuckerberg, Naspers, Silver Lake et Tiger Global. La start-up prétend servir plus de 100 millions d’étudiants dans le monde. Byju’s, qui a dirigé les accords de financement dans l’espace edtech local, a alloué la majeure partie du capital à des fusions et acquisitions appropriées. En 2020, Byju a obtenu plus d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs. Plus tôt cette année, il a levé près de 1,5 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs, dont B Capital Group du cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, UBS Group et Blackston par tranches. Byju affirme avoir ajouté 45 millions de nouveaux étudiants en seulement six mois pendant le verrouillage.

Les analystes de RBSA Advisors estiment que les offres de formation en ligne locales pour les classes 1 à 12 augmenteront jusqu’à 6,3 fois d’ici 2022, créant un marché de 1,7 milliard de dollars, tandis que le marché post-K12 devrait croître de 3,7 fois au toucher. 1,8 milliard de dollars. Cette croissance devrait être tirée par les catégories K12, enseignement supérieur, préparation aux tests et perfectionnement, ont-ils déclaré.

