BYJU’S encourage la curiosité des enfants dans sa nouvelle campagne digitale

Avec cette campagne, la plateforme edtech souhaite inciter les parents à devenir le premier enseignant de leur enfant

La plateforme Edtech BYJU’S a déployé une nouvelle campagne numérique pour la journée des enfants. La campagne intitulée #CelebrateCuriosity se concentre sur la nature curieuse des enfants et souligne l’importance de les aider avec les bonnes réponses. Avec cette campagne, la plateforme edtech souhaite inciter les parents à devenir le premier enseignant de leur enfant et les aider à trouver des réponses à leurs questions. La campagne a été conceptualisée par l’équipe interne et créée en partenariat avec Films Rajendraa.

« Les enfants naissent curieux et nous devons nourrir et nourrir ce trait pour les aider à devenir des individus bien informés. L’objectif de BYJU a toujours été de déchiffrer l’information de manière conceptuelle, encourageant à son tour les étudiants à devenir des apprenants actifs et autonomes. Avec cette campagne, nous voulons célébrer les meilleurs curieux de chaque enfant et les encourager à continuer à poser des questions », a déclaré Vineet Singh, vice-président, marque et stratégie créative, BYJU’S.

Pour dépeindre la nature curieuse des enfants et leur quête de réponses, le court métrage de campagne montre plusieurs questions innocentes posées par les enfants. La campagne envoie le message qu’aucune question n’est vague car elle contribue à façonner l’avenir d’un enfant et chaque question doit trouver une réponse.

BYJU’S propose des programmes d’apprentissage pour les étudiants de LKG, UKG, des classes un à douze (K-12) et des examens compétitifs comme JEE, NEET et IAS. BYJU’S a lancé BYJU’S – The Learning App, pour les classes de quatre à douze en 2015. L’application prétend avoir plus de 100 millions d’étudiants inscrits et 6,5 millions d’abonnements annuels payés. L’application Early Learn de Disney BYJU a été lancée en juin 2019, une offre de la plate-forme pour les élèves des classes 1 à 3. En 2021, BYJU’S a acquis Aakash Educational Services Limited (ASEL), Epic et Great Learning.

