Byju’s lance le financement 2021 avec un tour de 460 millions de dollars de MC Global Edtech, B Capital, Baron, etc.

Après avoir levé plus d’un milliard de dollars en 2020, edtech decacorn (licornes évaluées à 10 milliards de dollars ou plus) Byju’s a lancé sa collecte de fonds pour 2021. Dirigée par Byju Raveendran, la société a maintenant levé 3 328 crores de Rs (environ 460 millions de dollars) dans le cadre de son long cycle de série F. La société d’investissement MC Global Edtech Investments Holdings, qui a dirigé le tour, a contribué pour environ la moitié du montant à environ 222 millions de dollars, selon le dépôt réglementaire. Le fonds de démarrage B Capital, co-fondateur de Facebook, Eduardo Saverin, a également participé à travers ses entités asiatiques et mondiales en plus d’autres investisseurs tels que TIGA India, TCDS India, Arison Holdings, XN Exponent Holdings, Baron Emerging Markets Fund et Global Advantage Fund.

Byju’s a approuvé une attribution de 1,40233 d’actions préférentielles cumulatives obligatoirement convertibles de série F (CCCPS) d’une valeur nominale de Rs 10 chacune, pour une prime de Rs 2,37,326 par action, selon les documents déposés par la plateforme de veille économique Tofler. La participation post-émission détenue par MC Global dans le cycle en cours s’élevait à 1,73 en échange de 68 613 CCCPS tandis que B Capital, par le biais de ses deux entités, a acquis une participation de 0,59% dans la société. Le fonds de Saverin a investi environ 76,5 millions de dollars.

Byju n’a pas répondu à une question demandant des commentaires sur le dernier cycle et l’évaluation de l’entreprise.

Le dernier tour a réduit la participation du groupe de promoteurs, qui comprend Byju Raveendran, son épouse Divya Gokulnath et son frère Riju Raveendran, à 26,09 pour cent, tandis que le groupe des non-promoteurs détenait 73,91 pour cent de participation dans la société. Byju avait levé 200 millions de dollars pour la dernière fois en novembre 2020 pour une valeur d’environ 12 milliards de dollars. Le dernier cycle a porté la collecte de fonds totale de Byju à environ 2,5 milliards de dollars.

Byju’s a affirmé avoir plus de 80 millions d’étudiants inscrits et 5,5 millions d’abonnements payants annuels avec une durée moyenne de 71 minutes passées par un étudiant sur l’application chaque jour dans plus de 1700 villes. En 2019, Byju’s avait acquis le fabricant américain de jeux éducatifs Osmo et en 2020, il a acheté la start-up de codage White Hat Jr en 2020. La société serait maintenant en pourparlers pour acheter Aakash Educational Services et la startup rivale Toppr. Son chiffre d’affaires avait presque doublé à Rs 2,800 crore en FY20 contre Rs 1,430 crore en FY19.

Surtout, 2020 a vu des investissements importants dans les startups edtech. Dirigé par Byju’s, Unacademy, Toppr, etc., le financement a augmenté de 300% en 2020 en raison de la pandémie et du verrouillage qui a suivi. Le segment a réussi à gagner 2,22 milliards de dollars de financement en 2020, contre seulement 553 millions de dollars en 2019, selon un rapport de l’Indian Private Equity and Venture Capital Association et de PGA Labs. Plus d’une douzaine de startups ont pu bénéficier des vents favorables de Covid pour sécuriser les investissements et encore plus sont apparues dans les sous-segments pour surfer sur la vague de l’éducation numérique cette année. Le marché de l’éducation, dans son ensemble, valait 117 milliards de dollars en Inde, avec environ 360 millions d ‘«apprenants», l’enseignement primaire représentant 66% des dépenses, suivi de 27% par l’enseignement secondaire.

