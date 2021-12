BYJU’S nomme Rachna Bahadur pour diriger son expansion mondiale

Cette nomination est une étape vers le renforcement du leadership de BYJU dans tous les secteurs verticaux alors que la société vise à développer davantage des produits, des équipes et des partenariats de classe mondiale.

La société Edtech BYJU’S a nommé Rachna Bahadur vice-président senior pour diriger ses plans d’expansion mondiale. Dans son nouveau rôle, Bahadur dirigera la planification globale, la stratégie et la feuille de route pour l’expansion de BYJU sur les marchés nouveaux et existants. Cette nomination est une étape vers le renforcement du leadership de BYJU dans tous les secteurs verticaux alors que la société vise à développer davantage des produits, des équipes et des partenariats de classe mondiale.

Les connaissances approfondies de Rachna Bahadur, sa vaste expérience et son expérience de base dans la pratique des produits de consommation s’avéreront un atout clé pour l’entreprise, a déclaré Pravin Prakash, directeur des ressources humaines, BYJU’S. « Alors que nous continuons d’évoluer et de diversifier nos activités à travers le monde, nous nous concentrons sur l’apport des meilleurs talents de l’industrie pour poursuivre notre mission de créer une communauté d’apprenants tout au long de la vie. Rachna Bahadur jouera un rôle essentiel dans la création d’un réseau à fort impact et à forte croissance pour BYJU’S », a-t-il ajouté.

En plus de concevoir la prochaine phase de croissance de BYJU, de créer de nouveaux partenariats, de renforcer les ventes et de consolider le positionnement de l’entreprise sur le marché mondial, Rachna Bahadur sera également chargée de renforcer l’empreinte de la récente acquisition d’EPIC par BYJU sur le marché américain. Alors que BYJU’S entre dans la prochaine phase de croissance de sa mission continue d’aider les enfants à aimer l’apprentissage, la société renforce encore son leadership pour favoriser l’excellence à l’échelle mondiale. En tant qu’organisation centrée sur l’étudiant, BYJU’S s’engage à créer des expériences d’apprentissage de classe mondiale, animées par une passion unifiée et des équipes exceptionnelles pour avoir un impact sur la façon dont des millions d’enfants apprennent.

Pour Rachna Bahadur, vice-présidente principale, expansion mondiale, BYJU’S, pendant une décennie, BYJU’S a été à la tête de la création de valeur dans la vie d’un étudiant. « J’ai hâte de travailler avec l’équipe pour développer davantage les bases et le potentiel de croissance de l’entreprise. De la création de nouveaux partenariats à l’expansion de ceux qui existent déjà, j’ai hâte d’élaborer de nouvelles stratégies pour amener BYJU’S dans sa prochaine phase de croissance », a-t-elle ajouté.

Avec plus de 15 ans d’expérience, avant de rejoindre BYJU’S, Rachna Bahadur était associée chez Bain & Company où elle était leader dans la pratique des produits de consommation. Chez Bain, elle a conseillé les meilleurs FMCG indiens et multinationales sur des sujets allant de l’entrée sur le marché, de la stratégie de croissance, du marketing, des ventes, des fusions et acquisitions et de la conception organisationnelle.

