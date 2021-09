Byju’s nomme Vineet Singh au poste de vice-président, stratégie de marque et de création

Singh était auparavant directeur marketing du groupe Embassy et WeWork India.

La société Edtech Byju’s a annoncé la nomination de Vineet Singh au poste de vice-président, stratégie de marque et de création. Dans son rôle, Singh sera chargé de créer et d’améliorer la proposition de valeur de la marque sur les supports hors ligne et en ligne pour répondre à un large éventail de publics à travers le pays. De l’étude de marché et de l’analyse des informations à la définition des éléments et du ton de la marque, Singh sera chargé d’accroître de manière créative la notoriété de la marque et de renforcer le positionnement de l’entreprise pour la croissance du marché, a déclaré la société dans un communiqué.

Singh supervisera la philosophie créative de la marque, conceptualisera et exécutera des récits puissants pour Byju’s. « Vineet est un stratège créatif éprouvé et brillant et nous sommes ravis de l’avoir à bord. Nous attendons avec impatience ses campagnes créatives et intégrées qui nous aideront à établir une connexion plus profonde avec nos consommateurs », a déclaré Pravin Prakash, directeur des ressources humaines, Byju’s lors de la nomination.

Avec plus de 15 ans d’expérience, avant de rejoindre Byju’s, Singh était directeur marketing du groupe Embassy Group et WeWork India. Au cours de son passage chez Digitas, il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de stratégies marketing et numériques pour des marques telles que Nestlé, JK Tyres, Make my trip, entre autres. Chez Google India, il a dirigé les ventes de médias et de plateformes pour les groupes commerciaux émergents et les agences gouvernementales. Ayant travaillé avec des clients de divers secteurs, notamment l’éducation, le commerce électronique, les voyages, l’automobile et le gouvernement, il a également eu l’opportunité de travailler sur des projets liés à l’automatisation et a développé une expertise en publicité display sur le marché indien.

« Les plans de croissance et d’expansion stratégiques de Byju ont fait de la marque un nom connu dans le monde entier et je suis impatient d’apporter mes idées créatives pour améliorer et offrir la meilleure expérience d’apprentissage », a déclaré Singh.

