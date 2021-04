Byju’s va se développer sur les marchés internationaux avec le lancement de Byju’s Future School

L’expansion à l’étranger est sur le radar de la startup basée à Bengaluru depuis un certain temps. Son acquisition de 300 millions de dollars de WhiteHat Jr l’année dernière était dans ce sens.

Byju’s se développe sur les marchés internationaux avec le lancement de Byju’s Future School, une plate-forme d’apprentissage en ligne en direct. Le service sera initialement lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Brésil, en Indonésie et au Mexique à partir de mai. Il sera finalement introduit sur plus de marchés, a déclaré la société dans un communiqué jeudi.

La Future School de Byju proposera le codage et les mathématiques lors du lancement. Il prévoit d’élargir le portefeuille de matières pour inclure la science, la musique, l’anglais et les beaux-arts dans les années à venir. Les catégories de sujets sont actuellement au stade de développement.

«Notre expansion mondiale arrive à un moment critique, car les familles recherchent activement un apprentissage complémentaire qui encourage leurs enfants à être créatifs et à apprendre en faisant», a déclaré Byju Raveendran, fondateur et PDG de Byju’s.

Karan Bajaj, fondateur et PDG de la filiale WhiteHat Jr, dirigera l’expansion mondiale de Byju’s Future School.

L’expansion à l’étranger est sur le radar de la startup basée à Bengaluru depuis un certain temps. Son acquisition de 300 millions de dollars de WhiteHat Jr l’année dernière était dans ce sens.

L’espace ed-tech dirigé par Byju’s a accaparé la majeure partie du financement de démarrage l’année dernière, la pandémie ayant entraîné une explosion des abonnements aux services éducatifs en ligne. Un groupe d’investisseurs, y compris de nouveaux bailleurs de fonds comme Silver Lake et Alkeon Capital, a injecté collectivement plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise. La semaine dernière, elle a levé près de 460 millions de dollars supplémentaires en capital frais en s’appuyant sur ses réserves pour financer son expansion et une vague d’acquisitions.

Byju prétend avoir jusqu’à 80 millions d’utilisateurs enregistrés et 5,5 millions d’abonnés. Évaluée à environ 13 milliards de dollars, Byju’s est la startup indienne la plus appréciée après Paytm.

