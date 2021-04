BYND Stock: 3 grandes raisons au-delà de la viande, c’est la cuisson des gains aujourd’hui

Aujourd’hui, certaines grandes nouvelles sont tombées dans l’assiette des investisseurs concernant le marché de la viande à base de plantes. Leader de l’industrie Au-delà Viande (NASDAQ:BYND) stock bouge assez dans les échanges du matin. Avec des histoires brûlantes sur Beyond et ses concurrents, les investisseurs devraient surveiller l’action avec intérêt aujourd’hui.

Le mardi après-midi a été chargé pour l’industrie de la fausse viande dans son ensemble. Tout d’abord, Beyond avait signé un accord qui associe l’entreprise à des sociétés comme Taco Bell de Marques Yum (NYSE:MIAM) et McDonalds (NYSE:MCD). Au-delà du PDG, Ethan Brown, déclare que grâce à ces accords, l’entreprise a «une opportunité de passer d’un marché de niche à une stature traditionnelle».

Compte tenu du succès de la Burger King (NYSE:QSR) Impossible Whopper, il n’est pas déraisonnable de croire qu’une campagne de marketing bien menée peut élargir la portée des viandes végétales. Les deals complètent l’accord Beyond avec PepsiCo (NASDAQ:DYNAMISME) de février, ce qui a entraîné à lui seul une augmentation de 20% des actions. Naturellement, un partenariat avec deux titans de la restauration rapide provoquera également du mouvement.

Deuxièmement, mardi a vu la concurrence entre les entreprises de viande végétale s’intensifier via Aliments impossibles ‘ dernière campagne télévisée. La société privée a lancé les annonces dans l’après-midi. Ce sont les premiers spots nationaux de l’entreprise et certains des premiers pour l’industrie en plein essor dans son ensemble. Les publicités sont également attribuées au mouvement de l’action BYND. La campagne fait beaucoup pour amener les substituts de viande au grand public. Et comme Impossible n’est pas encore cotée en bourse, les investisseurs se tournent vers BYND.

BYND Stock et croissance en Chine

Les nouvelles les plus récentes ont beaucoup contribué à étendre la portée mondiale de Beyond, et cela pourrait être la principale raison du mouvement de l’action ce matin.

Dans un communiqué de presse mercredi matin, Beyond a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine de fabrication en Chine. Il indique que l’usine de Shanghai accélérera considérablement la production et la distribution des produits Beyond dans la région. De plus, l’usine produira le nouveau produit de porc à base de plantes de Beyond, exclusif à la Chine. Cette annonce réaffirme son engagement à étendre la marque Beyond sur les marchés asiatiques.

À partir de ce matin, l’action BYND a augmenté de 4%.

