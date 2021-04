BYND Stock: Beyond Meat tient bon pour le moment, mais restez à l’écart

Comme vous le savez peut-être, je suis depuis longtemps un ours Au-delà de la viande (NASDAQ:BYND) Stock. À savoir, en raison du risque que ses produits «à base de viande» à base de plantes soient plus une mode qu’une tendance à long terme. Bien sûr, il existe un marché substantiel pour les végétariens et les végétaliens. Mais même ce n’est pas une base d’utilisateurs suffisamment grande pour que cette entreprise soit à la hauteur des attentes des investisseurs. Au lieu de cela, il a besoin d’une adoption massive de «viande» à base de plantes parmi les mangeurs omnivores.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Le problème? On peut se demander si cela se produira même. Beaucoup ont essayé le produit, mais rien ne permet de penser que ces nouveaux utilisateurs sont devenus des clients réguliers. Pourtant, jusqu’à présent, les taureaux ont décidé d’ignorer cette préoccupation.

Ce n’est pas que l’enthousiasme pour ce titre ait été hors de propos. Les actions ont rapidement rebondi après leurs pertes dans le crash du coronavirus en mars 2020. Mais, au second semestre de l’année dernière, l’action a zigzagué entre 125 $ et 195 $ par action.

Cela tient bon maintenant. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il continue à le faire. Beaucoup moins, revenez vers des sommets sans précédent au-dessus de 200 $ par action. Alors, que réserve l’avenir aux actions? Comme il continue de décevoir avec ses résultats trimestriels, des pertes substantielles pourraient être à venir. Cela vous donne de bonnes raisons de le vendre si vous en êtes propriétaire et de l’éviter si vous n’avez pas encore saisi de position.

BYND Stock: il y a maintenant un cas d’ours plus fort

Malgré sa résilience, l’argumentaire haussier du titre Beyond s’est affaibli au cours de l’année écoulée. Cela ressort clairement du dernier rapport trimestriel sur les résultats de la société. Il a manqué de revenus, avec des pertes plus importantes que prévu. D’une année à l’autre, la croissance a été anémique (environ 3,5%).

Une grande partie de cela a à voir avec la pandémie. Les verrouillages de Covid-19 ont contribué à augmenter considérablement la demande pour ses activités basées sur la clientèle (produits Beyond Meat vendus dans les épiceries). Mais, le virus a été une mauvaise nouvelle pour ses ventes de services alimentaires. Les ventes à ce segment pourraient s’améliorer, car l’économie des services récupère après le virus. Beyond a également conclu des accords avec deux grands opérateurs de restauration rapide. Mais, même l’entreprise elle-même admet que l’impact à court terme de ces transactions sera au mieux modeste.

Et ce n’est pas le seul problème dans l’assiette de l’entreprise. Avec l’obstacle supplémentaire de la baisse des prix de son principal rival de «viande» à base de plantes, la compression des marges reste également un gros risque. Donc, avec tous ces problèmes, ainsi que la préoccupation de longue date selon laquelle la viande synthétique n’est qu’une mode, pourquoi les investisseurs continuent-ils à donner aux actions BYND une valorisation riche?

C’est une question longtemps que ce stock doit encore se poser. Mais, s’ils commencent à le faire, en regardant cette «histoire» avec un œil plus critique, les actions peuvent faire un plongeon substantiel quelque temps plus tard.

Richement évalué, au-delà a beaucoup de place pour tomber

À 14,4x les ventes estimées en 2021, les actions BYND se négocient à une valorisation comparable à celle des actions de cannabis ou de véhicules électriques (VE). Mais, contrairement à ces types de jeux, soutenus par des tendances à long terme telles que la légalisation des pots ou l’électrification des véhicules, cette société de «viande» à base de plantes n’a pas une telle «mégatendance» de son côté.

Bien sûr, il y a eu une grande poussée ces dernières années pour la santé à base de plantes. Pas seulement pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons environnementales. Cette tendance s’est accélérée ces dernières années. Mais, comme le montre le ralentissement de la croissance des ventes, il y a plus de preuves que les choses ralentissent plutôt que s’accélèrent.

En bref, la prime de croissance actuelle de l’action n’est guère justifiée. Alors, quelle est une évaluation plus raisonnable pour les actions de Beyond Meat? Cela dépend de sa rentabilité éventuelle. Pour l’instant, les investisseurs n’évaluent pas cette société sur ses résultats de l’année en cours. Ou même ses résultats en 2022, alors qu’il devrait générer un bénéfice de 22 cents par action.

Au lieu de cela, sa capitalisation boursière actuelle (environ 8,2 milliards de dollars) est construite sur sa valeur potentielle plus tard, lorsqu’elle augmente complètement, et laisse son pied sur le gaz. Cependant, étant donné le spectre de la compression des marges, il est difficile de dire si cette entreprise, à grande échelle, peut même devenir une entreprise à forte marge.

Il n’y a pas beaucoup de raisons d’accorder à ce stock une prime de valorisation à d’autres entreprises d’aliments emballés / transformés, dont la plupart se négocient pour des multiples prix / ventes à un chiffre. En d’autres termes, un gros inconvénient à venir, si Beyond continue de décevoir.

Avant une possible explosion, vendez en force

Le mois dernier, Barron’s a classé Beyond Meat parmi les dix actions les plus vulnérables à une explosion. Et compte tenu de ce dont j’ai discuté ci-dessus, il est facile de comprendre pourquoi. Évaluée comme une action mégatendante, alors qu’en réalité son activité repose sur une mode passagère, la contraction de la valorisation reste un gros risque.

Pour l’instant, ceux qui sont encore confiants dans ses perspectives peuvent ignorer les signes avant-coureurs. Mais, comme nous voyons des résultats décevants par la suite, quelque chose doit donner. Alors, quel est le meilleur mouvement avec les actions BYND? Vendez en force (tant que vous le pouvez encore).

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.