BYND Stock : l’avenir est à base de plantes, et au-delà de la viande ouvre la voie

La dynamique sociale affecte Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) pour l’instant, mais la base solide de l’action BYND lui permettra de réussir à long terme.

Source : calimedia / Shutterstock.com

Habituellement, l’avenir des actions meme semble sombre. Mais de temps en temps, une action prometteuse reçoit un coup de pouce social. BYND fait partie de ces valeurs prometteuses rattrapées par l’engouement actuel.

Cependant, mème stock ou non, BYND va des lieux.

Meme ou pas, voici le stock BYND

L’action BYND a grimpé de plus de 35% au cours du mois dernier. Une partie de cette récente dynamique à la hausse peut probablement être attribuée à sa tendance en tant que stock de mème sur Reddit.

Tout le monde sait que le battage médiatique des actions ne peut pas persister indéfiniment pour une seule action. C’est impossible. Ainsi, nous verrons probablement les actions de Beyond Meat reculer à court terme.

Lorsque cela se produit, achetez la trempette.

Beyond Meat est une entreprise incroyablement solide avec des fondamentaux solides.

Le monde se tourne vers la viande d’origine végétale pour diverses raisons. Certains font le changement pour des raisons environnementales. D’autres ont décidé d’opter pour des repas sans viande pour des raisons diététiques ou éthiques.

En fait, en 2019, des recherches ont montré qu’environ 90 % des Américains consommant des substituts de viande n’étaient ni végétariens ni végétaliens. Si seulement 10 % des Américains s’abstiennent de consommer des produits non carnés, alors le marché sans viande a clairement de la marge pour se développer pour répondre à la demande. Et cela ne tient même pas compte du public mondial qui suit également cette tendance.

De plus en plus de gens sont ouverts à essayer des alternatives, et les alternatives ne cessent de s’améliorer.

Au-delà est à l’avant et au centre

Beyond Meat est à l’épicentre de ce changement d’état d’esprit et de préférence alimentaire. Ils ont la meilleure technologie, la meilleure marque et la plus grande portée. À long terme, cette entreprise a un potentiel énorme pour perturber notre façon de manger.

Et leur potentiel à court terme semble également important.

Leur dynamique commerciale s’accélère à l’international. L’expansion récente comprend le partenariat de Beyond Meat avec KFC en Chine et en Californie. En Chine, le duo alimentaire a collaboré pour sortir un wrap de bœuf épicé à base de plantes. Aux États-Unis, KFC a proposé « Beyond Fried Chicken » à des clients de certains marchés. Et plus tard en juillet, certaines parties de la Californie se lanceront également dans le faux poulet frit.

En plus de cela, les restaurants et le reste de la société rouvrent. Les gens retournent manger et sont accueillis par une panoplie de viande à base de plantes qui n’existait pas avant la pandémie. Cela créera une énorme augmentation des ventes pour Beyond Meat.

Cette valorisation est tangible. Nous nous attendons à une hausse de 200 $ en 2021.

La viande à base de plantes est là pour rester, mais pas les commerçants de mèmes d’actions BYND. Attendez une ouverture, le plongeon post-hype imminent, puis investissez dans l’avenir de l’alimentation.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

